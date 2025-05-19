İzmir ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Eskici, 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en anlamlı günlerinden biri olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını vurgulayan Eskici, şöyle konuştu:

"O gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının ilanı olmuştur. Sevgili gençler Atatürk bu önemli günü gençlere hediye etti. Sizler Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz. Bizler de sizlere en iyi imkanları sunmak, hayallerinizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün, yalnızca geçmişin kahramanlıklarını anmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüdüğümüz bu dönemde, özellikle gençler, bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarısınız. Türkiye Yüzyılı, yalnızca ekonomik kalkınma, teknolojik yenilikler ve uluslararası başarılarla değil, aynı zamanda gençlerin daha güçlü, daha bilinçli ve daha etkin bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunduğu törende öğrenciler "19 Mayıs" adlı şiiri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı seslendirdi.

Törende halk oyunları ve farklı branşlarda spor gösterileri sunuldu.

Tören sonunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Öğrenciler ve sporcular üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kutlamaya İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, diğer parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Denizli

Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kortej yürüyüşünde ise 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı.

Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu ve çeşitli spor gösterileri sunuldu.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Özkan Yalım katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Programda, çeşitli branşlardaki sporcular tarafından gösteriler yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören sırasında Türk bayrağı açılan iki paramotorla gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Aydın

Valilik binası önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Programın ardından öğrenciler, ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla Atatürk Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Serhat Yığmatepe'nin günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler dans gösterisi yaptı.

Törene, Vali Yakup Canbolat, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Manisa

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Ardından lise öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Halk oyunu gösterisinin de yapıldığı program, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Büyükşehir Belediyspor Kulübü sporcularının tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileriyle sona erdi.

Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.