İzmir ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrikat töreni ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Elban, Özsert ve Tugay, tören aracından vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında Türk milletinin Anadolu'da bağımsız ve hür yaşadığını söyledi.

Cumhuriyetin önemini anlatan Elban, "Bizim için cumhuriyet çok önemli. Cumhuriyet bizim kalkınmamızın, gelişmemizin ve demokrasimizin temelidir. Cumhuriyet milletimiz için başka anlamı da ifade eder. Cumhuriyeti vatan, bayrak, devlet gibi kutsal kabul ediyoruz. Cumhuriyet bizim özgürlüğümüzün sembolüdür, vatanımızın tapusudur, devletimizin bağımsızlığının tüm dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu, ritim, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program geçit töreni ile sona erdi.

Aydın

Aydın İstasyon Meydanı'ndaki törende Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı.

Canbolat, törendeki konuşmasında 29 Ekim 1923'ün binlerce yıllık şanlı tarihin en kudretli günlerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün bu büyük günün 101'inci yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Canbolat, günün önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

Halk oyunları gösterilerinden sonra komandolar tüfekli gösteri yaptı.

Geçit töreni ile tamamlanan programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz da katıldı.

Denizli

Denizli'de Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili İstihkam Albay Asil Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşunu büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idarenin cumhuriyet olduğunu kaydeden Coşkun, Cumhuriyet'in, Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğunu dile getirdi.

Törende halk oyunu ekipleri ve komandolar gösteri sundu.

???????- Manisa

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Vali Özkan, Garnizon Komutanı Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Özkan cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Komandoların tüfekli gösteri yaptığı programda halk oyunları oynandı, şiirler okundu.

Tören, geçit töreniyle son buldu.

Uşak

Uşak'taki kutlamada, Valisi Naci Aktaş'ın valilik girişinde tebrikleri kabul etmesinin ardından 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki törene geçildi.

Aktaş, törendeki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik üzerine kurulduğunu belirterek, "Bu değerler milletimizin en büyük dayanağıdır. Hep birlikte omuz omuza, dün olduğu gibi bugün de ortak bir gelecek uğruna el birliğiyle çalışarak cumhuriyetimizi daha da güçlü kılmak bizlerin elindedir." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu. Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan gösteride 101 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi.

Program, tören geçişiyle sona erdi. Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da motosikletiyle tören geçişine katılarak gösteri yaptı.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı.