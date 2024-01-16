İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, İzmit Körfezi\'nde 7/24 Hizmet Veriyor

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi, yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapan İzmit Körfezi'nde seyir emniyeti için 7/24 hizmet veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 2016'da devreye alınan İzmit GTH, Marmara Denizi'nde Tuzla ve Yalova tersaneler bölgesi de dahil doğu batı ekseninde 36 mil uzunluğunda, yaklaşık 200 milkare alanda deniz trafiğini kontrol altında tutuyor.

İzmit Körfezi'ne giriş ve çıkış yapan gemilerin sıralamalarını yaparak emniyetli ve akıcı bir deniz trafiği oluşturan merkez, sorumluluk alanında bulunan tüm gemilerin seyir, liman ve demir periyotları süresince aldığı kılavuzluk, römorkör, refakat hizmetlerinin koordinasyonu da sağlıyor.

Merkezde 36'sı operasyon personel olmak üzere 66 kişi vardiyalı hizmet veriyor.

Denizdeki hareketliliğin 7 gün 24 saat esasıyla takip edilmesi sayesinde olaylara anında müdahale ediliyor. Olumsuzlukların erkenden fark edilmesiyle de büyük kazaların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Yılda ortalama 50 bin gemi hareketini takip eden merkez, 2023 yılında 12 deniz olayına müdahale etti. Bu olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Merkezin operasyon amiri kaptan Berat Dağkıran, AA muhabirine, Türkiye'de İstanbul, Çanakkale, İzmit, Mersin ve İzmir'de toplam 5 gemi trafik hizmetleri merkezinin olduğunu söyledi.

Bu merkezlerin temel görevinin, bilgi ve seyir yardım hizmeti ile trafik organizasyonu olduğunu belirten Dağkıran, şöyle devam etti:

"Bölgemiz Türkiye'deki tersanelerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölge. Türk kıyılarında bulunan 84 tersanenin 63'ü bölgemizde bulunuyor. O yüzden yedekli seyir, deneme seyirleri çok fazla. Bu gemilere özel bilgilendirmeler ya da özel koordinasyon uyguluyoruz. Onun dışında İzmit Körfezi'ne gelen gemilerin öncelikle hasar, arıza kayıtlarını alıyoruz. Giriş çıkış evraklarına bakıyoruz. Kısacası burada Yalova ve Tuzla dahil gemi trafik hizmetleri, kılavuzluk, römorkör ve refakat hizmetlerinin koordinasyonunu sağlıyoruz."

Berat Dağkıran, Kocaeli, Yalova ve Tuzla'da limanlar, yolcu iskeleleri, tersaneler, askeri tesisler ve balıkçı iskeleleri olmak üzere 300'e yakın kıyı tesisine hizmet verdiklerini dile getirerek, "Dünyanın en büyük asma köprülerinden olan Osmangazi Köprüsü bölgesinde de gemi geçişlerinin koordinasyonu ve denizin altından geçen haberleşme hatlarının olduğu yerlerde denizcilik faaliyetleri olmaması adına özen gösteriyoruz, herhangi bir zarar gelmemesi için. Yılda 15-16 bin civarında gemi girişi oluyor ama toplamda 50 binin üzerinde ticari gemi hareketine hizmet veriyoruz burada, askeri ve yerel trafik hariç." ifadelerini kullandı.

"Gemi trafik hizmetleri merkezleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan'daki güvencesidir"

Gemi trafik hizmetleri merkezlerinin herhangi bir deniz olayında sahadaki bir unsurun ilk irtibat noktası olduğuna işaret eden Dağkıran, "Biz bu bilgileri toplarız, düzenleriz ve ilk mercilere gerekli bilgileri aktarırız. Bu neyi sağlıyor? Bir kere zaman kaybının önüne geçiyor. Koordinasyon tek merkezde olduğu için işler daha çabuk yürüyor. Herkes kimle iletişime geçeceğini, kimden haber alacağını biliyor. Güvenlik noktasında böyle bir rol üstleniyoruz. Deniz polisi, sahil güvenlik, gümrük muhafaza unsurları, bölge liman başkanlıkları bu bilgilerden faydalanarak kendi faaliyetlerini de rahatça yürütebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Dağkıran, deniz trafiğini izlemek ve yönetmek için fiziki olarak merkez bina ve 4 ayrı noktaya kurulu trafik gözlem istasyonu kullanıldığını belirterek, İzmit GTH sisteminin teknik olarak 6 ana sistem ve bu sistemlere bağlı 25 alt sistemden oluştuğunu, bunlar içerisinde 1156 cihaz ve ünitenin yer aldığını kaydetti.

Merkezin faaliyete geçtiği 3 Haziran 2016'dan bu yana bölgede 50 gemi kazası ve 200'ün üzerinde gemi arızası meydana geldiğini belirten Dağkıran, "2023 yılı içerisinde ise 12 deniz kazası meydana geldi. Herhangi bir can kaybı yaşamadık. Onun dışında 36 deniz arızası olayı oldu, hepsine unsurlarımız müdahale etti." dedi.

Dağkıran, ASELSAN tarafından üretilen, izleme ve veri aktarma yeteneği geliştirilmiş "SERDAR" isimli radar sisteminin yakın zamanda İzmit GTH sistemine entegre edileceği bilgisini paylayarak, "Veri aktarımı, izleme kapasitesi daha yüksek bir sistem. Onun dışında kamera sistemleri, iletişim sistemleri de prosedürler tamamlandıkça yüklenecektir. Gemi trafik hizmetleri merkezleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü, kulağı, sesidir, Mavi Vatan'daki güvencesidir." ifadelerini kullandı.