Jandarma Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Jandarma Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 59 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

23.07.2024 09:47
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-28" operasyonlarında; 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ının tutuklandığını, 9'una adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde "Narkoçelik-28" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpekleriyle Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheliden 40'ının tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Aramalarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Jandarma Operasyonunda 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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