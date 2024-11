Kabaktepe'den CHP'ye Anaokulu Tepkisi

Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yalan, her şey sahte. Her şey algı, her şey manipülasyon." ifadesini kullandı.

Mevzunun kreş değil, anaokulu olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP. Duaya kalkmanın adı istihare değil, teheccüd. İstanbul'da asıl mesele sahte gündemler değil, çöken ulaşım, ulaşamayan İstanbullu ve çürüyen şehir. Sayın İmamoğlu, artık algı ve yalan siyasetine son vermeniz ve ahlaksız siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor."