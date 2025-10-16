Lüks semtlerin kabusu oldular! Örümcek adam gibi tırmanıp milyonları çaldılar - Son Dakika
Lüks semtlerin kabusu oldular! Örümcek adam gibi tırmanıp milyonları çaldılar

16.10.2025 10:29
Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde evlere dışarıdan tırmanarak açık bırakılan pencerelerden içeri giren hırsızlar milyonlarca lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldı. Ekiplerin çalışmasıyla, 104 suç kaydı bulunan 26 yaşındaki şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 31 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Merdivenköy Mahallesi'nde 26 Eylül'de bir eve giren hırsızlar elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyaları ile kontak anahtarını buldukları park halindeki otomobili çalarak kaçtı.

TIRMANARAK PENCEREDEN GİRDİLER

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların binaya dışardan adeta bir cambaz gibi tırmandıkları ardından açık bırakılan pencereden içeri girdikleri belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin daha sonra aynı yerden kaçtıkları görüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK HIRSIZLIK

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 2 Ekim'de bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Merdivenköy Mahallesi, Hoşgörü Sokak'ta bulunan bir eve aynı yöntemi kullanarak girdi. Hırsızlar yatak odasında içinde 750 gram altın, bir adet tabanca ve bir miktar döviz bulunan kasayı çaldı.

26 YAŞINDA 104 SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler H.Y. (26) ile D.C.K. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Y.'nin daha önceden 104 suç kaydı bulunduğu ayrıca 18 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. H.Y.'nin daha önceden işlediği suçlardan dolayı hakkında 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi. Diğer şüpheli D.C.K.'nın ise daha önceden 16 suç kaydı olduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

