Kadıköy'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
25.10.2025 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy\'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı
Haber Videosu

Alkollü şoförün kullandığı otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

2 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bariyerlere çarpan otobüs kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı Çocuklar büyük risk altında Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında
Ağzına geleni saydı Rıdvan Dilmen’den Stuttgart maçı hakemine olay sözler Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo
3 gündür her yerde aranıyordu Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
“Piyasa dolandırıcılığı“ iddiası: SPK’dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı "Piyasa dolandırıcılığı" iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı
Genç Oyuncu Isabelle Tate’in ölüm nedeni belli oldu Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında Bir de pişkinlik yaptı Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

09:04
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu
08:24
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
08:20
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
158 yıllık tarihi kulübe büyük şok
08:16
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
08:08
CHP’den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti’ye geçmeye niyetim var
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var
07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
06:16
Maduro: ABD’nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
19:30
’Casusluk’ soruşturmasında yeni gelişme TELE1 TV’ye kayyum atandı
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 09:11:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.