Kadına Yönelik Şiddete Protesto - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Protesto

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Kadınlar, İstanbul'da artan cinayet ve şiddete karşı toplandı, iktidarın tutumunu eleştirdi.

06.10.2024 00:15
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(İSTANBUL) - Saldırgan Semih Çelik'in yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi akşam saatlerinde Tünel'de protesto edildi. 'Kadınlar Birlikte Güçlü' platformunun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar son günlerde artan taciz, şiddet, darp ve kadın cinayetlerine karşı iktidarın tutumunu eleştirdi. Polisin İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'ne çıkan yolları kapatmaya başlaması da kadın örgütlerinin tepkisini çekti, "Kadınlara değil katillere barikat" sloganı atıldı.

Eyüpsultan ve Edirnekapı Surları'nda Cuma günü yaşanan vahşet İstanbul'da akşam saatlerinde protesto edildi. Yüzlerce kadın ilk protestoyu kan donduran vahşetin olduğu Edirnekapı Surları önünde gerçekleştirdi. İktidarı İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya çağıran kadınlar 20.00 sıralarında da Tünel'de buluştu.

"Kadınlar karakola değil sosyal medyaya başvuruyor"

Burada bir açıklama yapan kadınlar, Beyoğlu'nda bir kadının sokak ortasında cinsel saldırı girişimine uğramasını anımsatarak şunları söyledi:

"4 Ekim günü fail Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için buradayız. İstanbul'da bir erkek iki kadını katlederken devlet koruyucu, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmıyor. Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden, yere düşürüp saldırıda bulunan erkekler suç kayıtlarına rağmen serbest bırakılıyor; sosyal medyada yayılması ve tepkilerin yükselmesi sonucu tekrar yakalanıyor. Devlet; yargısıyla, kolluğuyla şiddete maruz kalanların beyanlarına göre değil, sosyal medya tepkilerine göre görevini yapmaya tenezzül ediyor. Erkek şiddetine maruz kalan kadınlar seslerini duyurabilmek, şiddetten uzaklaşabilmek için karakollara değil sosyal medyaya başvuruyor."

"Kadınların kahkahasına, kaç çocuk yapacağına karar vermeye çalışan cinsiyetçi diliniz erkekleri cesaretlendiriyor"

Karakollardan faillerin elini kolunu sallayarak çıktıklarını, çıktıkları gibi kadınları katletmeye devam ettiklerini de belirten kadınlar, "İktidarın cezasızlık politikalarının kadınların şiddetten uzak bir yaşam kurmalarını nasıl olanaksız hale getirdiğini, fail erkekleri nasıl cesaretlendirdiğini her gün görüyoruz. Sokakları kadınlar için güvensiz ve tedirgin hale getirmeye çalıştığınızı biliyoruz. 'O saatte dışarıda ne yapıyordu?' sözleriyle, 'güçlü aile birliği' politikalarıyla bizleri aileye, evlere, dört duvara mahkum etmek istediğinizi biliyoruz. Kadınların kahkahasına, kaç çocuk yapacağına, hangi saate hangi sokakta olacağına karar vermeye çalışan cinsiyetçi diliniz erkekleri cesaretlendiriyor" diye konuştu.

"Her türlü şiddetin, istismarın, katliamın hesabını soracağız"

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için yürüyüş yapan TİP'li kadınlar da, "Erkek devlet eliyle meşrulaştırılan her türlü şiddetin, istismarın, katliamın hesabını soracağız"dedi. Protestolara katılan TİP'li kadınlar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün Semih Çelik tarafından katledilen, 'İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isyanımızdır' demek için bir aradaydık! Kadınlara değil katillere barikat kurması gereken Saray Rejimine hep birlikte haykırıyoruz; 'Adalet Biziz Susmuyoruz!' Erkek devlet eliyle meşrulaştırılan her türlü şiddetin, istismarın, katliamın hesabını soracağız! Cezasızlık politikalarıyla erkekleri koruyan, kadın düşmanı politikalarla yaşamımızı, güvenliğimizi hiçe sayan, İstanbul Sözleşmesinden çıkan Saray Rejimi bu cinayetin sorumlusudur! Bir kişi daha eksilmemek için bir aradayız, omuz omuza duracağız, katillerden hesap soracağız."

Kadına Yönelik Şiddete Protesto
Kaynak: ANKA

Semih Çelik, İstanbul, Cinayet, Son Dakika

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