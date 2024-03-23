Arkadaşını Al Gel Platformu ile Kadınlar Futbol Maçı Yapıyor

Futbolu ilk kez deneyimlemek isteyen kadınlar, Arkadaşını Al Gel Platformu organizasyonuyla halı sahada buluşup skor olmaksızın maç yapıyor, eğlenerek sosyalleşiyor.
Psikolog Derya Kaya'nın 2022 yılında TFF'de aday hakemken ilk önce birkaç kız arkadaşıyla gerçekleştirdiği halı saha maçı organizasyonları, zamanla çevrelerine yayıldı ve sosyal medya aracılığıyla daha da geniş kitlelere ulaştı.
Kaya, bu organizasyonların beğenilmesi üzerine futbolun kadınların bir araya gelip sosyalleşmesini sağlayabilecek bir araç olabileceği düşüncesiyle Arkadaşını Al Gel Platformu'nu kurdu. Dünya genelinde erkek sporu olarak bilinen ancak son yıllarda profesyonel liglerin kurulmasıyla kadınlar arasında da yaygınlık gösteren futbolu değerlendiren platform, bu sayede 2 yıla yakın sürede her yaştan ve meslekten kadını bir araya getirmeyi başardı.
Kadınlar ister tek başlarına ister arkadaşlarıyla takım halinde katıldıkları futbol maçları, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Malatya, Sakarya, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te de düzenleniyor. Bu illerdeki maçlara da katılım yoğun oluyor.
Skor yok, kaleciler erkek
Rekabetin yerini eğlenceye bırakmak için skor tutulmayan 1 saatlik maçlarda, sakatlanmaların önüne geçmek için kaleciler erkeklerden seçiliyor. Katılımcıların aileleri ve arkadaşlarının da izleyici olarak eşlik ettiği maçlarda, 6 veya 7'şer oyuncudan oluşan takım oyuncuları, güzel anılar biriktiriyor.
AA ekibi etkinliğe katıldı
AA ekibi, organizasyon kapsamında Avcılar'da gerçekleşen art arda 2 maçı takip etti. Birinci seansta ilk defa futbol oynayan kadınlar, ikinci seansta ise artık kramponlarıyla gelen katılımcılar yer aldı. Halı sahada kendi sıralarını bekleyen erkekler de bu maçları saha kenarından izledi.
Arkadaşını Al Gel Platformu kurucusu Derya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı saha maçı yapmak istendiğinde 12 kadını bir araya getirmenin zor olabileceğini anlattı.
Kadınların maç sonrası çıkışta birbirleriyle arkadaş olduklarına ve böylece sosyal bir ekip daha kurulduğuna dikkati çeken Kaya, "Biz Ankara, İzmir, Malatya, Sakarya, İstanbul gibi birçok yerde bulunmasak da artık oralarda halı saha maçı düzenlenmesi için bir aracı olmaya başladık. Güzel de gidiyor, çok da mutluyuz, ekibimiz çok tatlı." diye konuştu.
"Kadınlar neden halı saha maçı yapmıyor?" sorusuyla başladı
Platformun kuruluş sürecini aktaran Kaya, şunları söyledi:
"Geçen sene Türkiye Futbol Federasyonu'nda aday hakem olarak başlamıştım. Orada futbol oynarken aklımda, 'Kadınlar neden halı saha maçı yapmıyor?' gibi bir soru belirdi aklımda. Kendi arkadaşlarımı toplarken dedim ki, 'Bunu dışarıya da yayalım.' Sosyal medya aracılığıyla birçok kişiye yaydık ve onlar da bizimle iletişime geçti. Halı sahada buluşup maç yaptık. Böyle başladı aslında. Yani planlanmış değil, tamamen spontane, insanların bize ulaşmasıyla oldu."
Birçok meslek grubundan kadının bir araya geldiği maçlara çocuklarıyla, eşiyle veya arkadaşlarıyla gelenler olduğunu belirten Kaya, "Bütün kadınlara açık olduğumuzu buradan duyurmak istiyoruz. Gelsinler, oynasınlar... Biz her türlü desteği vermeye hazırız, biz onları bekliyoruz." dedi.
Hırsın olmadığı, kuralsız maçlar
Maçları kuralsız yaptıkları bilgisini de paylaşan Kaya, "Örneğin bir arkadaşınızla geldiniz, siz farklı takıma arkadaşınız da farklı takıma giriyor ki hırs da olmasın. Burada hırsı engelleyici birçok faktör var; maçı yöneten kişi de hırsı durmadan engellemeye ve eğlenmeye gelindiğini hatırlatmaya yönelik davranıyor. O yüzden tamamen eğlencesine, yenen-yenilen değil, güzel ve birlikte vakit geçirmeli maçlar. Temel odağımız burası." değerlendirmesinde bulundu.
Kadınların eğlencenin tadını çıkarıp oyunu bırakmak istemediklerini gördükçe bu etkinlikte ısrarcı davrandıklarına işaret eden Kaya, birkaç maça gelen ve spor bilgisine, iletişim becerilerine inandıkları insanlarla daha sonra işbirliği yaptıklarını söyledi. Kaya bu kadınlardan bazı maçları yönetmesini talep ettiklerini ve böylece sirkülasyon sağladıklarını da anlattı.
Derya Kaya, biraz da önyargıları yıkmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Yani, 'Kızlar futbol oynayamaz, erkekler voleybol oynayamaz.' deniliyor. Sokakta erkek çocuklarının rahatlıkla futbol oynayabileceği bir alan varken kadın ve kız çocuklarının bu alanın birazcık daha gerisinde kaldığını fark ettik. O yüzden diyoruz ki herkes oynayabilir, sporun cinsiyeti yok, kadını yok, erkeği yok. Herkes istediği spor dalını yapabilir." ifadelerini kullandı.
"Benim akşam halı saha maçım var" resti çekip gelen kadınlar var
Eşlerine, "Benim akşam halı saha maçım var.' diyerek rest çeken ve o maça gece saat 23.00'te de olsa gelen kadınlarla tanıştıklarını kaydeden Kaya, "Buradan çıktıktan sonra bize geri dönüşler çok iyi. Sosyal medya aracılığıyla, 'Çok güzeldi, eğlenceliydi.' dedikleri zaman biz de motive oluyoruz, 'İyi bir şeyler yapıyoruz' diyoruz. Biz bu işe çok gönül verdik ve yaptığımız işe inanıyoruz da, güveniyoruz da." dedi.
Kaya, maçı izlemeye gelen ailelerin saha kenarında video çektikleri, tezahüratta bulunduklarını ve organizasyonun aile içi ilişkilere olumlu anlamda etki ettiğini de şu sözlerle anlattı:
"Annenin rolü değişiyor burada. Çünkü anne de her şeyi yapabilen konumuna geliyor çocuğunun gözünden. Anne de futbol oynayabilir, evet baba da temizlik yapabilir. Bunun bir ayrım olmadığını çocuğa aslında burada kanıtlamış oluyoruz."
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