Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAĞITHANE’de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mert B. sırtından, Enes Furkan Y. bacağından, Bora S. baldırından, Atakan K ise kalçasından yaralandı.

Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mert B.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerin olay yerine 34 PFM 90 plakalı otomobille geldikleri tespit edildi.

Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp Ö.'nün 'Kasten yaralama' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından toplam 22, Senem Ö.'nün 'Yankesicilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19, Haydar Ö.'nün ise 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 26 kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM SUÇ KAYDI 86

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.'nün (21) olayda bıçağı kullanan kişi olduğu belirlendi. Şüpheli Eyüp Ö.'nün 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları başta olmak üzere toplam 19 kaydı bulunduğu öğrenildi. Eyüp Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak
Tek başına bir takım Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu
Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı’da denizde halay çekti Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:54
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:22:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de trafik kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.