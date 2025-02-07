Kahramanmaraş Depreminde Kurtarılan Çift, 2. Yıldönümünde İtfaiye Ekiplerini Ziyaret Etti

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkazdan 37 saat sonra kendisini kurtaran itfaiye ekibinde yer alan Cebrail Sarsılmaz (29) ile 1,5 yıl sonra evlenen Avukat Sinem Sarsılmaz (24), felaketin 2'nci yıl dönümünde eşi ve diğer itfaiyecileri ziyaret ederek, teşekkür etti.

Sinem ve ailesi, 6 Şubat tarihli depremlerde Kahramanmaraş merkezde oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Sinem'in anne ve babası ile kız kardeşi depremin ilk anlarında çevredekiler tarafından enkazdan sağ çıkarıldı. Daha sonra Sinem ve diğer kız kardeşi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibinin çalışmasıyla 37 saat sonra kurtarılırken, erkek kardeşi Kadir Kaynak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Depremden sonra ailesiyle Ankara'ya taşınan Sinem, 1,5 yıl sonra kendisini kurtaran ekipte olan ve enkazda ilk sesini duyduğu itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz ile evlendi. Sinem Sarsılmaz, depremin 2'nci yıl dönümünde kendisini kurtaran eşi ve mesai arkadaşlarını Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'nda ziyaret etti. Sinem Sarsılmaz, eşine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

'37 SAATİN SONUNDA KURTARILDIK'

Sinem Sarsılmaz, enkaz altında anne ve babasının vefat ettiğini düşündüğünü söyleyerek, "Çünkü onların sesini alamadım. Sadece 2 kız kardeşimin sesini alabiliyordum ve onlara nasıl bakacağımı açıkçası enkaz altında düşünmek için epey vaktim oldu. Şükür ki belli bir saat sonra tabii ki babamın sesini alabildim; ancak ben kız kardeşimle neredeyse yan yanaydım. Elimi uzattığımda tutabiliyordum. Belli bir saat sonra itfaiye ekipleri geldiğinde akrabalarım ve babam içeride yaşadığımızı ifade ettiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki ekibi tarafından biz kurtarılmaya çalışıldık. İlk ekibinden açıkçası isim zikredemeyeceğim; ancak ikinci ekipten özellikle ben eşimle konuşma fırsatı buldum. Epey zor bir alanda dar bir alana girerek kendisi benimle konuştu. Neticesinde zaten önce kardeşim daha sonra ben kurtarıldık 37 saatin sonunda. Yani ne kadar ağır koşullarda çalıştıklarını açıkçası enkazının dışına çıktıktan sonra anladım. Nitekim ben mevsimi bile unutmuştum" dedi.

'GÖNÜL BAĞI OLUYOR'

Eşi ile evlilik sürecini anlatan Sinem Sarsılmaz, "İtfaiye ekipleri zaten muhtemelen gönül bağ kuruyorlar. Bu gönül bağ; gönül ilişkisinden bahsetmiyorum. Kurtardıkları birçok insanla zaten şu anda hala iletişim halinde olduklarını ben bizzat deneyimledim, şahidiyim. Sağ olsunlar ABB itfaiye ekipleri de bizle epey ilgilendiler bu dönemde. Biz Cebrail Bey ile zaten özellikle ilk gördüğüm ve sesini duyduğum kişi olması hasebiyle enkazdan çıktıktan sonra bir teşekkür için hem itfaiye ekiplerinin hem de kendisinin yanına uğramıştım. Daha sonra bizimle iletişimi koparmadılar. Ankara'ya taşınma kararı aldıktan sonra kendisi epey babamla iletişimdeydi. Daha sonrasında aileler de görüşmeye başladı. Çünkü kendisinin de ailesi Malatya'da depremi yaşadılar maalesef. Daha sonrasında evlenme kararı aldık ve 28 Haziran'da nikahımız oldu" diye konuştu.

AFAD'ın eğitimlerine katılarak arama-kurtarma eğitimi almak istediğini belirten Sinem Sarsılmaz, "Nitekim deprem ülkesiyiz. Bu bitmeyecek, geçmeyecek hiçbir zaman. Sadece hazırlıklı olmamız gerektiğini artık biliyoruz. Herkesin başına gelebilir. Muhakkak bu tarz eğitimler hem kendim hem ailem hem de tüm Türkiye mutlaka almalı diye düşünüyorum" dedi.

'ÖNCE KARDEŞİMİ KURTARIN DEMİŞTİ BİZE'

Cebrail Sarsılmaz da eşini kurtardığı anları anlatarak, "Eşimi bulduğum enkaz ilk enkazımız değildi, 4'üncü enkazımdı. Eşimin 2'nci gün sabah saatlerinde ilk sesini duydum. Tabii bizden önce bir ekip arkadaşlarımız sesini alıp görüşme yapmıştı eşimle ve kardeşiyle. Onlar yorgunluk vesilesiyle bize devretti enkazı. ve yaklaşık 18 saat bir çalışma gerçekleştirdik ekip arkadaşlarımıza birlikte. Eşimin sesini ilk duyduğumda önceliğinin kardeşine verilmesini istiyordu. 'Önce kardeşimi kurtarın' demişti bize. Tabii o bizi orada derinden etkileyen bir durumdu açıkçası. Bunun da bizlerin üzerinde ağır bir etki yaratmasıyla birlikte tabii çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Yaklaşık 3 gün boyunca hiç uyumadık biz orada. 3 gün boyunca orada insanlara elimizin uzanması için büyük bir çaba gösterdik" dedi.