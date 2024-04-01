KAHRAMANMARAŞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:55
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.653
Toplam Seçmen : 783.019
Açılan Sandık : 2.652
Açılan Sandık Oranı : % 99,96
Kullanılan Oy : 620.525
Geçerli Oy : 584.250
Katılım Oranı : % 79,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT GÖRGEL% 42,41247.777
YENİDEN REFAHMUHAMMED AYDOĞAR% 33,4195.158
CHPMUKADDES ZEYNEP ARIKAN% 15,288.792
İYİ PARTİMESUT DEDEOĞLU% 3,520.462
ZAFER PARTİSİGÖKHAN CANLI% 1,478.611
DEVA PARTİSİTANER BARIŞIK% 0,63.472
DEM PARTİALİ ARDIÇ% 0,553.216
MEMLEKETCUMA AKPINAR% 0,392.294
BTPALİ TÜRK% 0,392.263
DSPAHMET ARSLAN% 0,281.638
MİLLİ YOLRAMAZAN DAĞCI% 0,241.407
HÜDA PARADEM KILINÇ% 0,211.218
BAĞIMSIZERHAN ERSAVAŞ% 0,21.176
BAĞIMSIZNUSRET GÜLOĞLU% 0,191.082
YTPHAVA ÇİÇEK% 0,13776
VATAN PARTİSİMUSTAFA OSMAN SARITAŞ% 0,12689
DPAHMET GEBEL% 0,11641
MİLLETMEHMET ÇETİNER% 0,09520
TKPEREN LADİKLİ% 0,08489
AB PARTİÖMER KAYA% 0,08478
BAĞIMSIZALİ AKKURT% 0,08476
HKPDİLAVER ORUNCAK% 0,07412
HAK-PARARİF SEVİNÇ% 0,06319
BAĞIMSIZNURİ AVGIN% 0,04245
TKHTİLBE SU ASLANPAY% 0,04216
BAĞIMSIZMEHMET KAYA% 0,03193
BAĞIMSIZÖMER SOLAK% 0,02141
DİĞER% 0,0289
AFŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KIRAÇ% 43,2817.945
YENİDEN REFAHADEM YILDIZ% 38,6816.036
İYİ PARTİMEHMET ALİ TAŞKALE% 6,42.652
CHPMURAT BOZKURT% 5,612.327
BÜYÜK BİRLİKMEHMET YILDIRIM% 2,591.073
ZAFER PARTİSİÇAĞATAY YURTSEVER% 1,56648
BAĞIMSIZŞEREF ERTEKİN% 0,49205
DEM PARTİYASİN TAŞKIN% 0,29121
MİLLİ YOLERDAL ACER% 0,29120
MEMLEKETMEHMET CEREN% 0,27110
HÜDA PARSİNAN KALAY% 0,281
BTPTAHSİN BENLİ% 0,1978
HKPALİ HOROZ% 0,1564
ANDIRIN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SİNAN GÖKŞEN% 50,9811.075
İYİ PARTİALİ ÇATALBAŞ% 16,473.579
CHPTURAN TEKATLI% 15,613.390
YENİDEN REFAHHAYATİ TEMİZ% 12,422.699
MEMLEKETDURMUŞ KARAKAŞ% 2,2478
ZAFER PARTİSİNAZİR ÇUHADAR% 1,02222
MİLLİ YOLALİ KURT% 0,6131
BTPAHMET KAR% 0,5108
HÜDA PARFATİH DAMLIBAĞ% 0,1940
DİĞER% 0,013
ÇAĞLAYANCERİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİYEMLİHA GÖKTAŞ% 37,315.043
MHPHASAN ONARAN% 33,24.487
YENİDEN REFAHÜZEYİR KIZILSEKİ% 24,093.255
CHPAHMET TEKEL% 4,43599
DEM PARTİADNAN KORKMAZ% 0,3243
BTPDERYA KAZANCI% 0,2939
HÜDA PARHACI KAHRAMAN% 0,2433
MİLLETYUNUS EKİNCİ% 0,1216
DULKADİROĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AKPINAR% 46,1650.004
AK PARTİNECATİ OKAY% 36,4639.500
BÜYÜK BİRLİKBEKİR ERYILMAZ% 4,334.687
İYİ PARTİSELAHADDİN CAN% 4,024.359
SAADETMURAT KOZALAK% 3,283.556
ZAFER PARTİSİYAHYA KEMAL AKKURT% 1,671.805
DEM PARTİELİF TUĞÇE DEMİROĞLU% 1,461.587
MİLLİ YOLMUSTAFA DİZİBÜYÜK% 0,7756
BTPDİLEK DERYA BAŞLIPINAR% 0,58627
MEMLEKETERDAL ÇİFTCİ% 0,55598
HÜDA PARDAVUT TEKER% 0,31334
MİLLETMEHMET EMİN KURTULAN% 0,21226
HKPDURAK BENK% 0,17182
BAĞIMSIZFERHAT TORUN% 0,1111
EKİNÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHARUN VİCDAN% 40,842.734
MHPHARUN ŞAHİN% 37,772.528
BÜYÜK BİRLİKRAHMİ TORAMAN% 15,421.032
YENİDEN REFAHMUHAMMET ARICI% 3,9261
İYİ PARTİBİLAL KAPLAN% 0,8255
BTPMEHMET ÇENBER% 0,6141
DEM PARTİELMAST TOLMAÇ% 0,427
MİLLİ YOLRECEP DEMİRCİ% 0,139
HÜDA PARİLYAS KAÇAR% 0,117
ELBİSTAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN GÜRBÜZ% 37,1723.083
AK PARTİMURAT MERCAN% 34,7521.578
BAĞIMSIZMUSA DEMİR% 11,226.970
YENİDEN REFAHEYYUP CERAN% 10,046.234
İYİ PARTİMUSTAFA BÖLÜKBAŞI% 1,61999
BTPDURDU MEHMET YÜKSEK% 1,19741
SAADETŞABAN ÖZGİŞİ% 0,9562
ZAFER PARTİSİHATİCE KAHRAMAN% 0,67417
HÜDA PARCUMA TÜRKAN% 0,42261
DEVA PARTİSİMUHAMMED ŞAHİN% 0,41256
MİLLİ YOLALİ ALAGÖZ% 0,38237
DEM PARTİDİLAN ÇETİN% 0,36221
BAĞIMSIZSALİH HORUZ% 0,34210
MEMLEKETNURSEL PEKCAN% 0,3186
HKPMEHMET UĞUR% 0,1380
TİPEROL KAL% 0,1169
GÖKSUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELİM CÜCE% 57,3316.390
AK PARTİHÜSEYİN COŞKUN AYDIN% 32,779.369
SAADETİSHAK KÖROĞLU% 3,21916
İYİ PARTİMETİN DEĞİRMENCİ% 2,38681
BÜYÜK BİRLİKAHMET ARSLAN% 2,14611
ZAFER PARTİSİSÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN% 0,71204
DEM PARTİBERFİN HASBAY% 0,55156
DSPMEHMET AKİF KÜÇÜK% 0,39112
BTPŞÜKRAN ÇOKBEKLER% 0,2777
HÜDA PARYUSUF ÖRER% 0,1749
MİLLİ YOLAHMET DATLI% 0,0823
NURHAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİLHAMİ BOZAN% 53,773.654
MHPİSMET GÖKSU% 24,351.655
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TANK% 14,951.016
YENİDEN REFAHMEHMET KURT% 5,69387
ZAFER PARTİSİMEHMET AKÇİÇEK% 0,4631
İYİ PARTİSELİN DOĞAN% 0,3826
BTPFURKAN YAŞAR YÜKSEK% 0,2718
HÜDA PARAKİF BERTİZ% 0,139
ONİKİŞUBAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANİFİ TOPTAŞ% 40,7488.466
YENİDEN REFAHFATİH MEHMET CEYHAN% 38,4583.510
CHPOKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL% 9,7221.108
İYİ PARTİMEHMET SABANCI% 4,319.367
ZAFER PARTİSİKAMBER HARMANKAYA% 2,164.680
BÜYÜK BİRLİKGÖKHAN ÜNLÜ% 1,563.396
DEVA PARTİSİİSMAİL ÖZGÜL% 0,781.698
BTPNECMEDDİN KAZANCI% 0,491.061
MEMLEKETHALİL İBRAHİM KURUÇAY% 0,42921
GELECEK PARTİSİMUHARREM ÇEVİK% 0,32697
DEM PARTİADİLE ERKAN% 0,32693
HÜDA PARMEHMET KAYIŞLI% 0,18391
MİLLİ YOLMUSTAFA BAŞGÖZLÜ% 0,18391
BAĞIMSIZREŞİT FİŞEKCİ% 0,16349
MİLLETAHMET DAĞ% 0,12249
HKPMEHMET ADIYAMAN% 0,09191
PAZARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYDAR İKİZER% 45,4415.990
AK PARTİMURAT CEYHAN% 40,2814.173
YENİDEN REFAHBİLALOĞUZ BALLI% 11,514.051
İYİ PARTİSERDAL KURTOĞLU% 0,84294
BAĞIMSIZTALİH YARBOYNU% 0,52183
ZAFER PARTİSİCENGİZ GÖKÇAM% 0,43151
BTPVELİ ATA YARAŞIR% 0,35124
BAĞIMSIZNURULLAH CAN% 0,2794
HÜDA PARRAMAZAN MADENKUYU% 0,2277
MİLLETAHMET YONTUCU% 0,1138
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖZÜDOK% 0,0312
TÜRKOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KARACA% 52,2321.128
AK PARTİFEYZETTİN OKUMUŞ% 41,9716.980
SAADETMUHAMMET KILIÇ% 1,84745
İYİ PARTİHASAN KIZILDAĞ% 1,39564
MEMLEKETALİ ERPAYLAŞTIRAN% 0,79318
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ADA DOĞAN% 0,49196
DEM PARTİFIRAT DUYMAK% 0,41167
DEVA PARTİSİİHSAN SAYICI% 0,32131
HÜDA PARNİYAZİ AY% 0,1874
BTPSÜLEYMAN KÖSE% 0,1873
HKPKADİR AVCU% 0,1248
MİLLETYAVUZ ALAŞ% 0,0831

Kaynak: AA

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