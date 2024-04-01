KAHRAMANMARAŞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.653
|Toplam Seçmen
|:
|783.019
|Açılan Sandık
|:
|2.652
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,96
|Kullanılan Oy
|:
|620.525
|Geçerli Oy
|:
|584.250
|Katılım Oranı
|:
|% 79,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT GÖRGEL
|% 42,41
|247.777
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED AYDOĞAR
|% 33,4
|195.158
|CHP
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|% 15,2
|88.792
|İYİ PARTİ
|MESUT DEDEOĞLU
|% 3,5
|20.462
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN CANLI
|% 1,47
|8.611
|DEVA PARTİSİ
|TANER BARIŞIK
|% 0,6
|3.472
|DEM PARTİ
|ALİ ARDIÇ
|% 0,55
|3.216
|MEMLEKET
|CUMA AKPINAR
|% 0,39
|2.294
|BTP
|ALİ TÜRK
|% 0,39
|2.263
|DSP
|AHMET ARSLAN
|% 0,28
|1.638
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN DAĞCI
|% 0,24
|1.407
|HÜDA PAR
|ADEM KILINÇ
|% 0,21
|1.218
|BAĞIMSIZ
|ERHAN ERSAVAŞ
|% 0,2
|1.176
|BAĞIMSIZ
|NUSRET GÜLOĞLU
|% 0,19
|1.082
|YTP
|HAVA ÇİÇEK
|% 0,13
|776
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
|% 0,12
|689
|DP
|AHMET GEBEL
|% 0,11
|641
|MİLLET
|MEHMET ÇETİNER
|% 0,09
|520
|TKP
|EREN LADİKLİ
|% 0,08
|489
|AB PARTİ
|ÖMER KAYA
|% 0,08
|478
|BAĞIMSIZ
|ALİ AKKURT
|% 0,08
|476
|HKP
|DİLAVER ORUNCAK
|% 0,07
|412
|HAK-PAR
|ARİF SEVİNÇ
|% 0,06
|319
|BAĞIMSIZ
|NURİ AVGIN
|% 0,04
|245
|TKH
|TİLBE SU ASLANPAY
|% 0,04
|216
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KAYA
|% 0,03
|193
|BAĞIMSIZ
|ÖMER SOLAK
|% 0,02
|141
|DİĞER
|% 0,02
|89
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KIRAÇ
|% 43,28
|17.945
|YENİDEN REFAH
|ADEM YILDIZ
|% 38,68
|16.036
|İYİ PARTİ
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|% 6,4
|2.652
|CHP
|MURAT BOZKURT
|% 5,61
|2.327
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET YILDIRIM
|% 2,59
|1.073
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|% 1,56
|648
|BAĞIMSIZ
|ŞEREF ERTEKİN
|% 0,49
|205
|DEM PARTİ
|YASİN TAŞKIN
|% 0,29
|121
|MİLLİ YOL
|ERDAL ACER
|% 0,29
|120
|MEMLEKET
|MEHMET CEREN
|% 0,27
|110
|HÜDA PAR
|SİNAN KALAY
|% 0,2
|81
|BTP
|TAHSİN BENLİ
|% 0,19
|78
|HKP
|ALİ HOROZ
|% 0,15
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|% 50,98
|11.075
|İYİ PARTİ
|ALİ ÇATALBAŞ
|% 16,47
|3.579
|CHP
|TURAN TEKATLI
|% 15,61
|3.390
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ TEMİZ
|% 12,42
|2.699
|MEMLEKET
|DURMUŞ KARAKAŞ
|% 2,2
|478
|ZAFER PARTİSİ
|NAZİR ÇUHADAR
|% 1,02
|222
|MİLLİ YOL
|ALİ KURT
|% 0,6
|131
|BTP
|AHMET KAR
|% 0,5
|108
|HÜDA PAR
|FATİH DAMLIBAĞ
|% 0,19
|40
|DİĞER
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|% 37,31
|5.043
|MHP
|HASAN ONARAN
|% 33,2
|4.487
|YENİDEN REFAH
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|% 24,09
|3.255
|CHP
|AHMET TEKEL
|% 4,43
|599
|DEM PARTİ
|ADNAN KORKMAZ
|% 0,32
|43
|BTP
|DERYA KAZANCI
|% 0,29
|39
|HÜDA PAR
|HACI KAHRAMAN
|% 0,24
|33
|MİLLET
|YUNUS EKİNCİ
|% 0,12
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKPINAR
|% 46,16
|50.004
|AK PARTİ
|NECATİ OKAY
|% 36,46
|39.500
|BÜYÜK BİRLİK
|BEKİR ERYILMAZ
|% 4,33
|4.687
|İYİ PARTİ
|SELAHADDİN CAN
|% 4,02
|4.359
|SAADET
|MURAT KOZALAK
|% 3,28
|3.556
|ZAFER PARTİSİ
|YAHYA KEMAL AKKURT
|% 1,67
|1.805
|DEM PARTİ
|ELİF TUĞÇE DEMİROĞLU
|% 1,46
|1.587
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA DİZİBÜYÜK
|% 0,7
|756
|BTP
|DİLEK DERYA BAŞLIPINAR
|% 0,58
|627
|MEMLEKET
|ERDAL ÇİFTCİ
|% 0,55
|598
|HÜDA PAR
|DAVUT TEKER
|% 0,31
|334
|MİLLET
|MEHMET EMİN KURTULAN
|% 0,21
|226
|HKP
|DURAK BENK
|% 0,17
|182
|BAĞIMSIZ
|FERHAT TORUN
|% 0,1
|111
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HARUN VİCDAN
|% 40,84
|2.734
|MHP
|HARUN ŞAHİN
|% 37,77
|2.528
|BÜYÜK BİRLİK
|RAHMİ TORAMAN
|% 15,42
|1.032
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ARICI
|% 3,9
|261
|İYİ PARTİ
|BİLAL KAPLAN
|% 0,82
|55
|BTP
|MEHMET ÇENBER
|% 0,61
|41
|DEM PARTİ
|ELMAST TOLMAÇ
|% 0,4
|27
|MİLLİ YOL
|RECEP DEMİRCİ
|% 0,13
|9
|HÜDA PAR
|İLYAS KAÇAR
|% 0,11
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN GÜRBÜZ
|% 37,17
|23.083
|AK PARTİ
|MURAT MERCAN
|% 34,75
|21.578
|BAĞIMSIZ
|MUSA DEMİR
|% 11,22
|6.970
|YENİDEN REFAH
|EYYUP CERAN
|% 10,04
|6.234
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|% 1,61
|999
|BTP
|DURDU MEHMET YÜKSEK
|% 1,19
|741
|SAADET
|ŞABAN ÖZGİŞİ
|% 0,9
|562
|ZAFER PARTİSİ
|HATİCE KAHRAMAN
|% 0,67
|417
|HÜDA PAR
|CUMA TÜRKAN
|% 0,42
|261
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ŞAHİN
|% 0,41
|256
|MİLLİ YOL
|ALİ ALAGÖZ
|% 0,38
|237
|DEM PARTİ
|DİLAN ÇETİN
|% 0,36
|221
|BAĞIMSIZ
|SALİH HORUZ
|% 0,34
|210
|MEMLEKET
|NURSEL PEKCAN
|% 0,3
|186
|HKP
|MEHMET UĞUR
|% 0,13
|80
|TİP
|EROL KAL
|% 0,11
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELİM CÜCE
|% 57,33
|16.390
|AK PARTİ
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|% 32,77
|9.369
|SAADET
|İSHAK KÖROĞLU
|% 3,21
|916
|İYİ PARTİ
|METİN DEĞİRMENCİ
|% 2,38
|681
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ARSLAN
|% 2,14
|611
|ZAFER PARTİSİ
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|% 0,71
|204
|DEM PARTİ
|BERFİN HASBAY
|% 0,55
|156
|DSP
|MEHMET AKİF KÜÇÜK
|% 0,39
|112
|BTP
|ŞÜKRAN ÇOKBEKLER
|% 0,27
|77
|HÜDA PAR
|YUSUF ÖRER
|% 0,17
|49
|MİLLİ YOL
|AHMET DATLI
|% 0,08
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İLHAMİ BOZAN
|% 53,77
|3.654
|MHP
|İSMET GÖKSU
|% 24,35
|1.655
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TANK
|% 14,95
|1.016
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KURT
|% 5,69
|387
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKÇİÇEK
|% 0,46
|31
|İYİ PARTİ
|SELİN DOĞAN
|% 0,38
|26
|BTP
|FURKAN YAŞAR YÜKSEK
|% 0,27
|18
|HÜDA PAR
|AKİF BERTİZ
|% 0,13
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANİFİ TOPTAŞ
|% 40,74
|88.466
|YENİDEN REFAH
|FATİH MEHMET CEYHAN
|% 38,45
|83.510
|CHP
|OKTAY TOLGA BÜYÜKHİLAL
|% 9,72
|21.108
|İYİ PARTİ
|MEHMET SABANCI
|% 4,31
|9.367
|ZAFER PARTİSİ
|KAMBER HARMANKAYA
|% 2,16
|4.680
|BÜYÜK BİRLİK
|GÖKHAN ÜNLÜ
|% 1,56
|3.396
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ÖZGÜL
|% 0,78
|1.698
|BTP
|NECMEDDİN KAZANCI
|% 0,49
|1.061
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|% 0,42
|921
|GELECEK PARTİSİ
|MUHARREM ÇEVİK
|% 0,32
|697
|DEM PARTİ
|ADİLE ERKAN
|% 0,32
|693
|HÜDA PAR
|MEHMET KAYIŞLI
|% 0,18
|391
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA BAŞGÖZLÜ
|% 0,18
|391
|BAĞIMSIZ
|REŞİT FİŞEKCİ
|% 0,16
|349
|MİLLET
|AHMET DAĞ
|% 0,12
|249
|HKP
|MEHMET ADIYAMAN
|% 0,09
|191
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYDAR İKİZER
|% 45,44
|15.990
|AK PARTİ
|MURAT CEYHAN
|% 40,28
|14.173
|YENİDEN REFAH
|BİLALOĞUZ BALLI
|% 11,51
|4.051
|İYİ PARTİ
|SERDAL KURTOĞLU
|% 0,84
|294
|BAĞIMSIZ
|TALİH YARBOYNU
|% 0,52
|183
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZ GÖKÇAM
|% 0,43
|151
|BTP
|VELİ ATA YARAŞIR
|% 0,35
|124
|BAĞIMSIZ
|NURULLAH CAN
|% 0,27
|94
|HÜDA PAR
|RAMAZAN MADENKUYU
|% 0,22
|77
|MİLLET
|AHMET YONTUCU
|% 0,11
|38
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖZÜDOK
|% 0,03
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KARACA
|% 52,23
|21.128
|AK PARTİ
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|% 41,97
|16.980
|SAADET
|MUHAMMET KILIÇ
|% 1,84
|745
|İYİ PARTİ
|HASAN KIZILDAĞ
|% 1,39
|564
|MEMLEKET
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|% 0,79
|318
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|% 0,49
|196
|DEM PARTİ
|FIRAT DUYMAK
|% 0,41
|167
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN SAYICI
|% 0,32
|131
|HÜDA PAR
|NİYAZİ AY
|% 0,18
|74
|BTP
|SÜLEYMAN KÖSE
|% 0,18
|73
|HKP
|KADİR AVCU
|% 0,12
|48
|MİLLET
|YAVUZ ALAŞ
|% 0,08
|31
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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