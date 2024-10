Kahramanmaraş'ta At Yetiştiriciliği Artıyor

Güncel

Kahramanmaraş'ta at yetiştiriciliğine ilgi arttı

Kahramanmaraş'taki çiftliklerde yarış ve binek atları yetiştiriliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yetişip Türkiye şampiyonluğu kazanan atların ardından ilde at yetiştiriciliğine ilgi arttı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta normal hayata dönmek için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yetişip Türkiye şampiyonluğu kazanan atların çoğalmasının ardından Göksun, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerindeki çiftliklerde at yetiştiriciliği arttı.

Göksun ilçesine bağlı Karaahmet Mahallesinde bulunan bir çiftlikte birçok yarışta başarılı olan yarış atları yetiştiriciliği yapılırken, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi kırsalında yer alan at çiftliğinde ise safkan Arap atları, yüksek atlama yapan atlar ve Türkiye'de dereceye giren şampiyon atlar yetiştiriliyor.

Türkoğlu ilçesinde ki 20 bin dönümlük TİGEM arazisinin içerisine kurulan at çiftliği ise Kahramanmaraşlıların hafta sonları çocuklarını atlara bindirdiği bir yer oldu. Ayrıca çiftlikte 3 yıldır yarış atı yetiştiriliyor. Atların büyük bir bölümünü İngiliz ve Arap atları oluştururken birçok padoktan oluşan geniş bir arazi üzerinde faaliyet gösteren çiftlikte, seçkin damızlık aygır ve kısrak tayları da bulunuyor.

Üç çiftlikte de geleceğin şampiyon adayı atlar binbir emekle yetiştiriliyor.

"Bakımları titizlikle yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan at yetiştiricisi Mehmet Özsoy, "Bu çiftliğimizde hobi amaçlıdır dışarı açık değildir ailede at sevgisi var burayı bu şekilde oluşturduk ve hafta sonları çocuklar geliyor. At eğitmenimiz var atların bakımları da titizlikle yapılıyor" ifadelerini kullandı.