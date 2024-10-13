Kahramanmaraş'ta At Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta At Yetiştiriciliği Artıyor

Kahramanmaraş'ta başarılı atların ardından at yetiştiriciliğine ilgi artarak devam ediyor.

13.10.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta at yetiştiriciliğine ilgi arttı

Kahramanmaraş'taki çiftliklerde yarış ve binek atları yetiştiriliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yetişip Türkiye şampiyonluğu kazanan atların ardından ilde at yetiştiriciliğine ilgi arttı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta normal hayata dönmek için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yetişip Türkiye şampiyonluğu kazanan atların çoğalmasının ardından Göksun, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerindeki çiftliklerde at yetiştiriciliği arttı.

Göksun ilçesine bağlı Karaahmet Mahallesinde bulunan bir çiftlikte birçok yarışta başarılı olan yarış atları yetiştiriciliği yapılırken, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi kırsalında yer alan at çiftliğinde ise safkan Arap atları, yüksek atlama yapan atlar ve Türkiye'de dereceye giren şampiyon atlar yetiştiriliyor.

Türkoğlu ilçesinde ki 20 bin dönümlük TİGEM arazisinin içerisine kurulan at çiftliği ise Kahramanmaraşlıların hafta sonları çocuklarını atlara bindirdiği bir yer oldu. Ayrıca çiftlikte 3 yıldır yarış atı yetiştiriliyor. Atların büyük bir bölümünü İngiliz ve Arap atları oluştururken birçok padoktan oluşan geniş bir arazi üzerinde faaliyet gösteren çiftlikte, seçkin damızlık aygır ve kısrak tayları da bulunuyor.

Üç çiftlikte de geleceğin şampiyon adayı atlar binbir emekle yetiştiriliyor.

"Bakımları titizlikle yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan at yetiştiricisi Mehmet Özsoy, "Bu çiftliğimizde hobi amaçlıdır dışarı açık değildir ailede at sevgisi var burayı bu şekilde oluşturduk ve hafta sonları çocuklar geliyor. At eğitmenimiz var atların bakımları da titizlikle yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta At Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
23:24 Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta At Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.