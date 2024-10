Kahramanmaraş'ta Deprem Davası: 8 Sanığa Hapis Cezası

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğunun karar duruşmasında, 5 sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün, 3 sanığa ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıkların da tutuklanması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Onikişubat ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğunun yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, Ahmet Say ve Ökkeş Kır, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje müellifi Ali Taş, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına binada yakınlarını kaybeden aileler, tutuklu sanıklardan Ökkeş Say, Abdullah Üren, Tebernuş Özyurt ile tutuksuz sanıklardan Ahmet Say ve Ökkeş Kır ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Abdulkadir Tatar, Kerim Sönmez ve Mücahit Kar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

"Bilim adamlarının, AFAD'ın öngöremediğini ben nasıl öngöreceğim"

Binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say savunmasında, "Savcı mütalaasında bu depremi öngöremediğimizden bahsetmiş. 2020 yılında Kahramanmaraş'ta yapılan tatbikatta depremin büyüklüğünü 7.2 olarak alıyorlar. AFAD Başkanı, depremin 7.2'den büyük olabileceğini öngöremediğini açıkladı. 2007 ve 2018 yönetmeliklerinin hazırlanmasına yardımcı olan 'yönetmelikleri yazan adam' olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu da 'bu depremi öngörmemiz mümkün değildi' dedi. Ben de soruyorum, profesörlerin, bilim adamlarının AFAD Başkanı Okay Memiş'in öngöremediğini ben nasıl öngöreceğim" diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Müştekiler ve müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

8 sanığa 12 yıl ile 14 yıl arası hapis cezası

Mahkeme heyeti, binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, Ökkeş Kır, statik proje müellifi Ali Taş'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt'a ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz 5 sanığın da tutuklanmasını kararlaştırdı. Öte yandan binayı yapan şirketin ortaklarından Ahmet Say'ın ise beraatına hükmedildi.

Kararın ardından binada yakınlarını kaybeden aile fertleri sinir krizi geçirerek karara tepki gösterdi.