Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında ulaşım koridoru kurulacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde, Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri- Katar 1'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ta inşa edilen Fav Limanı'ndan Londra 'ya kadar, kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım tesis etmiş olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız" dedi.

Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar 1'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi. Görüşmeye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Ulaştırma Bakanları canlı bağlantı ile katılırken, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir araya geldi. Toplantının ardından konuşan Uraloğlu, "Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için ulaşım olanaklarının güvenli, kesintisiz ve hızlı olması çok önemlidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan 2024 tarihinde Irak'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak 'Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı' imzaladık. Bu Mutabakat Zaptı ile dört ülke arasında Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Bakanlar Konseyi'ni kurma kararı almıştık. Bugün de Türkiye olarak bu konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yapmış olduk" dedi.

'AVRUPA'NIN HER ÜLKESİNE KESİNTİSİZ ULAŞIM TESİS ETMİŞ OLACAĞIZ'

Uraloğlu, projenin Avrupa'ya ulaşacak bir yük için 15 günlük zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili dört ülkenin işbirliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu konsey vasıtası ile projeyi hep birlikte etraflıca değerlendirme, istişare etme imkanı bulduk. Türkiye ve Irak üzerinden kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapılacak taşımacılığın tesis edilmesinin ulaştırma koridorlarına katkısını ele aldık. İlerleyen dönemde bu alandaki iş birliğimizin somut çıktılarını da ortaya koymaya yönelik atılacak adımları da beraberce belirledik. Birlikte hareket etmek ve planlarımızı hızla hayata geçirmek adına konseyin faaliyetlerini önemsiyoruz. Ayrıca, ilk toplantımız olması sebebiyle, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşturulan Bakanlar Konseyi'nin yönetim ve işleyiş mekanizmalarının belirlenmesi ve bu konuda gelecekteki yol haritasının nasıl olması gerektiğini ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ta inşa edilen Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile, Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım tesis etmiş olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Fav Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma Yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağını özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

'KALKINMA YOLU KORİDORUNU BİTİRMİŞ OLSAYDIK MALİYETLER DÜŞMÜŞ OLACAKTI'

Dünyada yaşanan krizlerin lojistik haritasını değiştirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Bakın, Kovid-19 pandemisiyle küresel tedarik zincirlerinde başlayan dönüşümün devamında, 2022 yılında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında içinde bulunduğumuz bölgenin lojistik haritasında önemli değişim süreci yaşadık. Yine, 2023 yılının Ekim ayında başlayan İsrail- Filistin savaşıyla birlikte, Kızıldeniz Bölgesi'nde yaşanan güvenlik krizi sonucunda Süveyş Kanalı'nda ticari gemi geçişleri sıkıntıya girdi. Bu güzergah küresel denizcilik şirketleri tarafından tercih edilmemeye başladı ve bunun yerine Ümit Burnu'nu, çok daha uzak bir yolu kullanmaya başladılar. Çin'den kalkıp Ümit Burnu'na dönen gemilerde 35 günde ulaştıkları Londra'ya yaklaşık 45 günde ulaşıyor. Burada da 10 günlük bir artış var ve bu lojistik sürecinde yüzde 30 oranında maliyet artışı demek. Bir de burayı kullanan gemilerin sigorta maliyetleri de çok ciddi şekilde artmış durumda. Dolayısıyla biz mesela bugün Kalkınma Yolu Koridorunu bitirmiş olsaydık bu tür maliyetlerde düşmüş olacaktı. Ayrıca Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde de bağlayacak" şeklinde konuştu.

'TASARIMLARDA SONA GELİNİYOR'

Iraklı Bakan Sadavi ise, "Söz konusu mutabakatın içeriğine baktığımızda 2 ayda bir toplanacak 4'lü bir kurul oluşuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, projenin yönetimine ve aşmalarına değindik. Projenin hayata geçmesi için önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili konuştuk. Gereken tüm onaylar alınmıştır bu güzergah için. Tasarımlarda sona geliniyor. Proje dünya ülkelerine büyük katkılar sunacaktır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. Bu toplantıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim" diye konuştu.