Kar yağışı bölgede etkili

Kar yağışı bölgede etkili
26.02.2026 11:52
Bayburt, Giresun, Rize ve diğer illerde kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar sürüyor.

Bayburt, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 80, Aydıntepe'de 25, Demirözü'nde ise 40 olmak üzere 145 köye ulaşım sağlanamıyor.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar güçlükle ilerleyebiliyor.

Öte yandan, Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı ile Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen geçitlerde, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

Yağmur, bu ilçelerde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından yerini kara bıraktı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarındaki kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Rize

Rize'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin

Artvin'de soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Çamlık Mahallesi'nin yanı sıra kentin önemli turizm merkezlerinden 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi'nin çevresi karla kaplandı.

Kent merkezi ile Şavşat, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bazı köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Ordu

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Gölköy, Korgan, Kumru, Mesudiye'nin de aralarında olduğu ilçelerdeki kar hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara'da 6, Araklı'da 5, Köprübaşı'nda 4, Sürmene'de 3 ve Arsin'de ise 1 olmak üzere 19 mahalle yolunu açmak için çalışıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 45, Kelkit'te 63, Şiran'da 36, Kürtün'de 24, Köse'de 14 ve Torul'da 11 olmak üzere 193 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

