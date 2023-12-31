Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.

"PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

HAPİSTEN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Instagram hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaşarak "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi. Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."