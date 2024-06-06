Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafikte yavaş gidilmesi gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Germencik Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Söke, Ortaklar ve Aydın'dan otoyola bağlanan kollar 8 Haziran saat 06.00'ya kadar ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler İzmir-Aydın devlet yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 16-18. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde Çakallı- Kavak ilçesi bölgesindeki muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Maden- Diyarbakır yolunun 71. kilometresinde Dicle-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-44. kilometrelerindeki Keşap ve Geçilmez tünellerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Erzurum- Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl- Bozüyük devlet yolunun İnegöl-Bursa istikameti 35-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 70-74. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.