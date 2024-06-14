Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Manisa-Turgutlu yol, Aksaray-Ortaköy yol, Ankara-Kırıkkale yol, Osmaniye-Gaziantep yol, Kırşehir-Kaman-Bala yol, Osmancık-İskilip yol, Isparta-Antalya yol, Şanlıurfa-Akçakale yol ve Trabzon-Gümüşhane-Bayburt yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

14.06.2024 08:09
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kaman- Bala yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 30-31. kilometrelerinde yol gövdesindeki oturma nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Şanlıurfa- Akçakale yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane- Bayburt yolunun 44-54. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk imalat çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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