Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Anadolu Otoyolu, TAG Otoyolu, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan kesimler bulunuyor. Ayrıca Denizli-Kale-Muğla yolunda, Kayseri-Niğde yolunda, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda, Vezirköprü-Havza yolunda, Seydikemer-Söğüt yolunda, Bingöl-Solhan yolunda ve Hopa-Borçka-Artvin yolunda da kontrollü ulaşım sağlanıyor.

12.07.2024 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolu 26-29. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle güney yol (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşakları Şekerdere viyadüğündeki genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 39-44, Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 25-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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