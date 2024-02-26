Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşıma Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları, Siverek- Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerinde ise heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Artvin- Erzurum yolunun 0-20. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 78-83. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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