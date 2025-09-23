Eve giren ekipler 1\'i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.