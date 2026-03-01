Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu\'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı ortak saldırılar pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Pakistan'nın Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri müdahale etti. Polis kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

LAHOR'DA 5 BİN KİŞİ ABD VE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Pakistan'ın Lahor kentinde yaklaşık 5 bin kişi ABD-İsrail ortak saldırılarını protesto etti. Protestocular "Kahrolsun ABD" ve "ABD teröristtir" sloganları attı. Protestocular, ABD-İsrail ortaklığında dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in portrelerini taşıdı.

Pakistan'ın diğer bazı şehirlerinde de barışçıl gösteriler düzenlendi.

BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı. Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.