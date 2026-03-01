Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var

Haberin Videosunu İzleyin
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu\'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
01.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu\'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Haber Videosu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD Başkonsolosluğu'na saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı ortak saldırılar pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Pakistan'nın Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı. 

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri müdahale etti. Polis kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

LAHOR'DA 5 BİN KİŞİ ABD VE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Pakistan'ın Lahor kentinde yaklaşık 5 bin kişi ABD-İsrail ortak saldırılarını protesto etti. Protestocular "Kahrolsun ABD" ve "ABD teröristtir" sloganları attı. Protestocular, ABD-İsrail ortaklığında dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in portrelerini taşıdı.

Pakistan'ın diğer bazı şehirlerinde de barışçıl gösteriler düzenlendi.

BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı. Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.  Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, İsrail, Karaçi, Güncel, Polis, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:31:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.