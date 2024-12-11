Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Ordu ve çevresinde kuvvetli yağış, doğuda don ve pus olacağına dikkat çekti.

11.12.2024 10:30
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek. MGM, hava sıcaklıklarının batı kesimlerinde 3-5 derece azalacağını kaydetti.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 13 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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