Kars\'ta Turizmde Yeni Rekor ve Yatırımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık." dedi.

Bakan Kacır, Kars'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak 5,5 milyon avroluk projeyi hizmete aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin kadim mirasıyla, kültürüyle, dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yer olduğunu ifade eden Kacır, "Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz, çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor." diye konuştu.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, turizmi yerel kalkınmanın taşıyıcısı, kültürel mirasın koruyucusu ve bölgesel refahın kaynağı olarak değerlendirdiklerini, bu doğrultuda şehirlerin kültürel mirasını koruyan, ekonomik potansiyelini harekete geçiren ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen çok boyutlu projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

"Turizmde yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik"

Kalkınma ajansları eliyle şehir merkezlerini ihya ettiklerini, sağlık, inanç, macera, gastronomi başta olmak üzere, ekoturizm potansiyelleri artırmaya odaklanan 3 binden fazla projeye, 16 milyar lira destek sağladıklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bölge Kalkınma İdarelerimiz vasıtasıyla, turizm sektöründe yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıyla, kültürel mirasın korunması, beşeri sermaye ve altyapı kapasitesinin artırılması, doğa turizminin dezavantajlı kesimlere sosyo-ekonomik açıdan katkı sağlamasına dönük 27 projeye 218 milyon lira kaynak sağladık. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla, turizm sektörümüzün altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayacak 35 projeye, 2,8 milyar liralık destek sunduk. 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında yürüttüğümüz 7 projeyle, 48 milyon avro finansmanı, şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirleri, kapsamlı yatırım ve tanıtım hamlesiyle turizmde hak ettiği noktaya taşıdıklarını ifade eden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadim coğrafyamızın kültür belleklerinden Kars'ımız da bu şehirlerimizden biridir. Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü gibi kendine özgü birçok değeriyle adeta tarihi ve tabii bir açık hava müzesi niteliğindeki şehrimiz, özellikle son yıllarda ülkemizde önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Kars'ın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, yaklaşık 250 milyon lira bütçeli 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi' ile de Kars'ın turizmde marka değerini yükseltecek bir dönüşüm sürecini başlattık. Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan 23'ü tescilli 32 binanın görsel kimliğini güçlendirdik. Kamu binalarını turizme kazandırdık, caddenin altyapı, aydınlatma ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek yaklaşık 700 metrelik bir turistik güzergah oluşturduk. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ani Ören Yeri'nde ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek çevresel iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Kars'ın turizm potansiyelini ortaya koymak ve görünürlüğünü artırmak adına kapsamlı bir tanıtım ve kapasite geliştirme çalışması yürüttük. Kars'ın sahip olduğu cevheri şehrimiz ekonomisine kazandırmayı sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, son 22 yılda Kars'ta gerçekleşecek yatırımlar için 223 teşvik belgesi düzenlediklerini, 20 milyar lira sabit yatırımın ve 12 binden fazla istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

"Son 22 yılda şehrimizdeki 2 bin 483 KOBİ'mize 537 milyon lira destek verdik"

Şehirde sanayinin kalbinin attığı Kars Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 149 hektardan 253 hektara çıkardıklarını söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"OSB'mizin altyapı çalışmalarına 292 milyon lira kaynak sağladık. Bölgemizin arıtma tesisini de hızla tamamlayacağız. 2. OSB'de de kamulaştırma çalışmalarını hızlandırıyoruz. Kars'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl öncesine kadar Kars'ta KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmemiz bulunmuyordu. Son 22 yılda ise KOSGEB eliyle şehrimizdeki 2 bin 483 KOBİ'mize 537 milyon lira destek verdik. Kars Gravyer peynirinden balına, el halısından Kars kaşarına, kaz etinden Kağızman uzun elmasına, ilimizin 10 kıymetini coğrafi işaret ile tescilleyerek yerel değerleri koruma altına aldık. Serhat Kalkınma Ajansımızla, 329 kalkınma projesine 914 milyon lira destek sunduk. Türkiye'nin ilk peynir müzesini hayata geçirdik, ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış'ın turizmde cazibesini artıracak adımlar attık. Kars Bedesteni ve Çayı Projeleri ile Kars'ta hem yeni bir destinasyon noktası oluşturduk hem de kent kimliğine değer kattık."

Sultan Alparslan'ın Anadolu'da ilk fethettiği şehir olan Ani'de, ilk Türk Camii Ebul Menuçehr Camisi'nin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini anımsatan Kacır, DAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 75 projeye 559 milyon lira kaynak sunarak yerelde kalkınma faaliyetlerini desteklediklerini aktardı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Namık Kemal Kültür Evi Yöresel Ürünler Deneyimleme Atölyesi Projesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Kacır, "Bu atölye ile Kars Kafkas bebeği ve coğrafi işaretli Kars el halısı gibi geleneksel ürünlerin üretilmesini ve tanıtımını sağlayacağız. 2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz ve bölge planımız kapsamında Kars'ımızı öncelikli dönüşüm ili olarak nitelendirdik. Şehrimizde et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri işleme, meyve ve sebze işleme faaliyetlerine yönelik uygulamaları yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda Sarıkamış'ta ve Kars merkezde kurdukları iki tekstil atölyesinde yaklaşık 500 kadının ve gencin istihdam edileceğini belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kars'ı yeni eser ve hizmetler ile donatacağız. Kars'ta üretimi, istihdamı ve refahı büyütmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun tüm şehirlerinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılacak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfetmek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Kars'ta kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 128 ortaokul ve lise öğrencimiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda geleceğe hazırlanıyor. İnşallah tarihi bir süt fabrikasında Kars'a mükemmel bir bilim merkezini de kazandıracağız." diye konuştu.