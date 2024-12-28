Kars\'ta can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole devrildi

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Erzurum- Kars kara yolu Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında, İzmir'den Kars'a giden 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

23 YOLCU YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 23 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından bölgeye giden Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, "Erzurum-Kars kara yolu Selim/Oluklu köyü mevkiinde saat 13.45 sıralarında bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." dedi.