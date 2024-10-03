Karşıyaka Patifest, Hayvanseverleri Buluşturacak - Son Dakika
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Karşıyaka Patifest, Hayvanseverleri Buluşturacak

Karşıyaka Belediyesi, 5 Ekim'de Taypark'ta düzenlenecek olan Patifest ile sahipsiz hayvanlara yuva bulmayı ve hayvan haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Festivalde eğlenceli etkinlikler ve sahiplendirme fırsatları olacak.

03.10.2024 13:34
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, hafta sonu hayvanseverleri, Patifest'te buluşturacak. Taypark'ta gerçekleşecek festivalde, hem sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulunacak hem de renkli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirilecek.

Karşıyaka Belediyesi, can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek ve hayvan haklarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla, "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya imza atıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Patifest, bu kez çok sayıda köpek ve kediyi sahiplendirme hedefiyle, 5 Ekim Cumartesi günü Taypark'ta gerçekleştirilecek. Tüm İzmirlilerin katılımına açık olan festival, her yaştan hayvanseverlere can dostlar ile birlikte keyifli bir gün geçirme imkanı sağlayacak.

Saat 14.00'te başlayacak Karşıyaka Patifest kapsamında sahiplendirme standı kurularak hayvanseverler ile yuva arayan can dostlar bir araya getirilecek. Stantta, sözleşmeli olarak ücretsiz sahiplendirme işlemleri yapılacak. Vatandaşların kendi köpekleriyle de katılabileceği festivalde yarışmalar düzenlenecek, hediyeler dağıtılacak. Canlı müzik dinletisi ve çocuklar için yüz boyama gibi, her yaştan konuklara yönelik renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, danışma standında da veteriner hekimlerden merak ettikleri konular hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca, Karşıyaka Patifest'in sponsoru Reflex Plus, konuklara kedi ve köpek mamaları hediye edecek.

"Dostlarımızla birlikte olup keyifli saatler geçireceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm hayvanseverleri etkinliğe davet ederek, "Ülkemizde hayvan hakları adına büyük sıkıntıların yaşandığı bu süreçte, can dostlarımıza sahip çıkmak ve yüreklerimizdeki hayvan sevgisini daha da büyütmek için bir araya geliyoruz. Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarını hak ettikleri gibi sevgi dolu yuvalara kavuştururken, dostlarımızla birlikte olup keyifli saatler geçireceğiz. Dayanışmamıza, sevgimize ve eğlencemize ortak olmak isteyen tüm hayvan dostlarını, 5 Ekim'de Taypark'a bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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