31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçimleri kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazarak fenomen olan Aydın Battal, trafik kazası geçirdi. Kazada Aydın Battal ve eşi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akpınar ilçesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelen R.T. idaresindeki O6 DJS plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca kavşakta bekleyen Aydın Battal'ın içerisinde bulunduğu 40 ND 783 otomobile çarptı. Araçta bulunan Aydın Battal ile eşi hafif yaralandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçimleri kaybettikten sonra baldızı ile bacanağına şiir yazarak fenomen olan Aydın Battal, kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kazayı anlattı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Muhtar Adayı Aydın Battal Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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