Kartal\'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı

Logitech G Pro X 60: Yeni Kablosuz Oyuncu Klavyesi Duyuruldu

Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.