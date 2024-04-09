Kartal\'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı

Kartal'da, binanın birinci katındaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 63 yaşındaki kadın yaralandı.
Cevizli Mahallesi, Özer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk da çöken balkonla düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Bulduk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Tedbir amacıyla boşaltılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Çökme nedeniyle binanın altında bulunan iki dükkanda da hasar oluştu.
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