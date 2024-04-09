Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı

Kartal\'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı

Kartal'da bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, çökme nedeniyle binanın altında bulunan iki dükkanda da hasar meydana geldi.

09.04.2024 14:43
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Kartal'da, binanın birinci katındaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu 63 yaşındaki kadın yaralandı.

Cevizli Mahallesi, Özer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk da çöken balkonla düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bulduk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tedbir amacıyla boşaltılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çökme nedeniyle binanın altında bulunan iki dükkanda da hasar oluştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü, bir kadın yaralandı - Son Dakika

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