Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım - Son Dakika
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Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

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78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciasında kurtulan aşçı Mustafa Serbest, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek olayın ihmaller zinciri olduğunu vurgulayan Serbest, "Ben ölmediğime pişmanım" dedi.

26.01.2025 16:16
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi. Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, gazetecilere yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.

Yangın faciasından kurtulan aşçı yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmediğime pişmanım

3 YILDIR O OTELDE ÇALIŞIYORDU

Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi. Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içeride cebelleştik gibi bir şey" diye konuştu. Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

Yangın faciasından kurtulan aşçı yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmediğime pişmanım

"YANGIN MERDİVENLERİ TAHTAYDI"

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi. Serbest, otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savundu.

Yangın faciasından kurtulan aşçı yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmediğime pişmanım

"DEDEKTÖRLER VARDI AMA ÇALIŞMIYORDU"

Serbest, şöyle devam etti: "Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."

Yangın faciasından kurtulan aşçı yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmediğime pişmanım

"ÖLMEDİĞİME PİŞMANIM"

Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yangın faciasından kurtulan aşçı yaşadığı dehşeti anlattı: Ölmediğime pişmanım
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Hükümet her şeyde yetkili ama hiçbir şeyde sorumuluk üstlenmiyor. Adamlar kendi elleriyle ülkeyi teslim ettikleri fetönün bile sorumluluğunu üstlenmedi. Herkes suçlu, kendileri temiz. 362 50 Yanıtla
    Osman Bayram:
    bunca yıldır Ak Partiye oy kullandım. ancak benim de canıma tak etti. yeter diyorum artık. ne belediyeleri iş yapıyor nede hükümetin kendisi. her gün onlarca can gidiyor ama bir tane sorumlu yok. kimse kimseyi kandırmasın her şey ortada. 14 5
  • Yahya Gültekin:
    Zerre kadar bu süreci takip edip hakkıyla davranmayıp onu bunu kim kayırırsa ALLAH muvaffak etmesin İNŞALLAH bu mübarek günde duamı en içtenlikle ettiğimden emin olun 219 4 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    DEVLETİ YÖNETENLERİN HEPSİ AGIR CEZADA YARGILANMALI VE TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONUP ÖLENLERİN AİLELERİNE DAGITILMALI YOKSA BU İŞLERİN ASLA SONUDA GELMEZ ASLA 113 18 Yanıtla
  • Mustafa Usta:
    Miraç kandili hürmetine Rabbim mazlumun ahını yerde koymasın.Masum yavrular canlar vurdumduymazlık yüzünden heba oldular.Kimse sorumluluğu üzerine almıyor.Devleti yönetenler nerde? 88 3 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Çok acı. 48 0 Yanıtla
  • ERHAN FİLİZ:
    ya bırak hadi tutuklanmamak için sıyırıyon 1 14 Yanıtla
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