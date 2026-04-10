Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
10.04.2026 13:47
Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir kasap dükkanında karşılaşılan manzara mide bulandırdı. Ağır koku ve hijyenden uzak olan dükkanda 55 kilogram tüketime uygun olmayan etin satışa sunulduğu tespit edildi. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken işletme mühürlendi ve faaliyetten men edildi.

Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü rutin denetimler sırasında bir gıda skandalını ortaya çıkardı. 

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİYETE ATTILAR

Yabancı uyruklu işletmeciye ait kasap dükkanında tüketime uygun olmayan 55 kilogram etin satışa sunulduğu tespit edildi. Zabıta Müdürü Eşref Şimşek yönetimindeki ekiplerin yaptığı incelemede, dükkan içerisindeki ağır koku ve hijyenden tamamen uzak ortam dikkat çekti. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken, işletmenin temizlik şartlarının da mevzuatın çok gerisinde olduğu raporlandı.

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

KAPISINA KİLİT VURULDU

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un talimatıyla işletme mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ele geçirilen sağlığa zararlı ürünler ise imha edilmek üzere ekiplerce toplandı.

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıta ekipleri, ilçedeki gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye tolerans gösterilmeyeceği ve yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kasapta mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
