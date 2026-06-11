Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 6 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 6 Sanığa Hapis Cezası

11.06.2026 13:03
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Kayseri'de 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki Hakan Kayacan hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan, Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yerel mahkemenin kararı, istinafta bozuldu. Yeniden yargılamada daha önce müebbet hapis cezası verilen tutuklu sanık Kayacan ile 5 arkadaşı, 19'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. (20) bıçakla yaralandı. Hakan Kayacan hayatını kaybetti, K.D. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalandı. 6 şüpheliden Ahmet Ü. tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Öte yandan Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

6 SANIK HAKKINDA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile dava açıldı. İddianamede; Ahmet Ü. ile olay sırasında yanında olan arkadaşları S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. hakkında Hakan Kayacan'a yönelik eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' uçundan müebbet, ölen Kayacan'ın arkadaşı K.D.'ye yönelik yaralama eylemlerinden dolayı da 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

5'İNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Ü. ile ölen Hakan Kayacan'ın şikayetçi annesi Nurten, babası Burhanettin ve ablası Hatice ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Ahmet Ü., öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Yemek yiyip çay içmek amacıyla gitmiştik. Her şey bir anda oldu. Küfürleri duyunca ayırmaya çalıştım. Arkadaşlarımı uyardım. Anneme ve kardeşlerime ağır hakaretler ettiler. Bir insan namusu için yaşar. Kafama aldığım darbe sonrası bu eylemi gerçekleştirdim. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım. Ailelerinin yüzüne bakamıyorum. O mezara, ben hapse gittim. Ben de her gün ölüyorum" dedi. Ölen Kayacan'ın ailesi de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ü.'yü, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı da 'Öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay, 'Yaralama' suçundan da 4'er yıl 2'şer ay olmak üzere toplam 12,5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya, istinafa taşındı. Dosyaya bakan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanık Ahmet Ü.'nün eyleminde öldürme kastı olmadığını, netice sebebiyle ölüm gerçekleştiğini, diğer sanıklarında bu eyleme iştirak ettiğini kanaat ederek kaldırdı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada; tutuklu sanık Ahmet Ü. ile ölen Hakan Kayacan ailesi, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tüm sanıklara, ölen Hakan Kayacan yönünden 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 16'şar yıl, yaralanan K.D.'ye yönelik de 'Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplam 19'ar yıl hapis cezası verildi. Daire, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasına karar verdi.

'BAŞKA ANNELERİN, BABALARIN CANI YANMASIN'

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Kayacan'ın annesi Nurten Akdeniz, "Kendisi uzman çavuş olacaktı. Arkadaşlarıyla vedalaşmak için gitmişti. Ama orada 6 kişi, gelip 'Neden yan baktınız' diyor. Benim yavrum karıncayı bile incitecek biri değildi. 'Niye yan baktınız' diye oğlumu darbediyorlar. Sonra da bıçaklıyorlar. Orada kan kaybından oğlum gidiyor. Benim oğlum ne yaptı? Oğlum toprağın altında. Oğlum olmadan nefes alamıyorum. Her gün yaşayan bir ölüyüm ben. Hayallerini, umutlarını söndürdüler. Yavrumun gülen yüzünü söndürdüler. Çok şükür mahkeme oldu. 16 yıl hapis cezası aldılar ama öldüren kişi müebbet almadı. İstinafa gitti. Oradan 16 yıl aldıkları, müebbet almadıkları için sonuna kadar itiraz ediyoruz. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Başka annelerin ve babaların canı yanmasın. Herkes evladına sarılırken ben taşına, toprağına sarılıyorum. Bayram hiç iyi geçmedi. Hakan'ın gezdiği yerleri geziyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Dünyam bitti benim" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 6 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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