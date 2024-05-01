Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesiyle Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesiyle Gençlere İstihdam Fırsatı

Kayseri\'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesiyle Gençlere İstihdam Fırsatı

Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 'Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi' kapsamında 54 genç, havacılık sektöründe istihdam edilmek için eğitim alıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede gençlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün müfredatına uygun eğitimler veriliyor. Proje kapsamında gençlere maddi destek sağlanırken, eğitimlerini tamamlayanlara iş arama desteği de verilecek.

01.05.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan "Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi"ne katılan 54 genç, havacılık sektöründe istihdam edilmek için eğitim alıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen 320 bin avro bütçeye sahip proje kapsamında Erciyes Teknopark'ta eğitim alan 18-29 yaş aralığındaki 54 gence, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi müfredatına uygun 14 farklı alanda eğitim veriliyor.

Çeşitli meslek gruplarıyla ilgili yıllarca eğitim almış ancak kariyerine uçak bakım teknisyenliğini de eklemek isteyen kişilerin yer aldığı projede 12 kadın da bulunuyor.

İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Van ve Kocaeli gibi Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılan gençlere, eğitim süresince genel sağlık sigortaları yapılarak maddi destekte de bulunuluyor.

Gelişen havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirilecek projenin ardından eğitimlerini tamamlayan gençlere iş arama desteği de verilecek.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AA muhabirine, AB tarafından finanse edilen projeyle 54 genci sektöre kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bütçelerinin yüzde 80'inin hibe olduğunu aktaran Şahin, kentte havacılık sektöründe hizmet veren bazı sanayi kuruluşlarının uçak bakım teknisyenliği konusunda ihtiyacının olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

"Bizim de bu başarı hikayesinde bir tuğlamız olacak"

Şahin, 14 farklı başlıkta sınıf içi son derece nitelikli eğitimlerin verildiğini, SHGM'nin bu tür eğitimleri her kuruma verdirtmediğini söyledi.

Kayseri'nin geçmişten gelen bir havacılık tecrübesine sahip olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İnşallah HÜRJET ve HÜRKUŞ'un parçalarını burada üretecek bir şirket ve tesisten bahsediyoruz. Umut ediyorum bizim buradaki kursiyerlerimiz TOMTAŞ'ta hizmet etme fırsatı bulurlar. Bizim projemiz TOMTAŞ'a ilham verir. Elbette biz bu projeyi kurgularken TOMTAŞ'tan ve diğer havacılık aktörlerinden çok fazlasıyla etkilendik. Birbirini tamamlayacağından hiç kuşkum yok. Kayseri'de bir havacılık hamlesi başlıyor, inşallah bu proje bu hamlenin bir tamamlayıcısı olacak, en azından bir parçası olacak. Bizim de bu başarı hikayesinde bir tuğlamız olacak diye ümit ediyoruz."

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü mezunu Emrecan Üçkan da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitedeki bir akademisyenden proje hakkında bilgi edindiğini anlatan Üçkan, son derece nitelikli dersler gördüklerini belirtti.

"Tam donanımlı teknik eğitimler alıyoruz"

Üçkan, "Burada modül eğitimleri alıyoruz. Uçak bakım teknisyenliği için dersler ayrı şekilde modüller ayrı şekilde oluyor. SHGM uçak bakım teknisyeni olabilmek için bizlerden modülleri tamamlamamızı bekliyor. Bu modülleri de üniversite dersleriyle aynı süreçte yönetemediğimiz için burası ayrı bir avantaj oluyor. Lisanslı bir teknisyen olarak işe başlayabilme konusunda bizlere desteği oluyor. Burada tam donanımlı teknik eğitimler alıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü mezunu Emrullah Yalçın ise projeden sosyal medyadan haberdar olduğunu ve son derece önemli eğitimler aldıklarını dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu Fatmanur Topçu da havacılığa tutkusunun olduğunu ve bu yönde kendisini geliştirmek için projeye müracaat ettiğini söyledi.

Nitelikli eğitim aldıklarını ifade eden Topçu, "Eğitimlerimiz hızlandırılmış olduğu için bizi zorluyor ama yapabileceğimiz dersler. Kariyerimi havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarda sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği, Kayseri, Havacılık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesiyle Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesiyle Gençlere İstihdam Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement