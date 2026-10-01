Kayseri'den TEKNOFEST'e katılan öğrenci ekibi DENEYAP Kart'la ROBORİK'te yarışıyor - Son Dakika
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Kayseri'den TEKNOFEST'e katılan öğrenci ekibi DENEYAP Kart'la ROBORİK'te yarışıyor

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Kayseri\'den TEKNOFEST\'e katılan öğrenci ekibi DENEYAP Kart\'la ROBORİK\'te yarışıyor
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Kayseri'den 5 kişilik öğrenci ekibi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli ve milli DENEYAP Kart kullanarak robot kol, zıplan ve damper mekanizmalı görev aracı geliştirdi. Ekip, ROBORİK yarışmasında bu araçla parkur görevlerini tamamlayıp birincilik hedefliyor.

DENEYAP KART İLE GÖREV ARACI GELİŞTİRDİLER

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'e Kayseri'den katılan 5 kişilik öğrenci ekibi, yerli ve milli DENEYAP kart kullanarak görev aracı geliştirdi. Robot kol, zıplan ve damper mekanizmalarının bulunduğu araçla ROBORİK yarışmasına katılan öğrenciler, DENEYAP Kart sayesinde çok sayıda motoru aynı anda kontrol ederek parkurdaki görevleri tamamlamaya çalışıyor.

TEKNOFEST kapsamında ROBORİK yarışmasına Kayseri'den katılan 5 kişilik öğrenci ekibi de Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedefleri kapsamında geliştirilen DENEYAP Kart'ı kullanarak tasarladıkları görev aracıyla yarışıyor.

50'nci Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hümeyra Taş, DENEYAP Kart'ın araçlarının kontrolünü sağlamakta önemli hizmet sunduğunu söyledi.

DENEYAP kart ile uzaktan kumanda bağlantısı sağlanarak roborik alanda sınırsız hareket edilebilme imkanı sağladığını söyleyen Taş, "DENEYAP Kart, denetleyici bir kart. Aynı zamanda uzaktan kumandayla bağlantı sağlayabiliyor. Yerli ve milli olması çok önemli. Milli Teknoloji Hamlesi olarak da biliniyor. Özellikle robotik alanlarda kullanılıyor. Motorları normal bir mikro denetleyiciyle kontrol etmeye çalışsaydık bu kadar doğru kontrol edemezdik. DENEYAP Kart'ın sağladığı bağlantı ve kumandayla iletişim kolaylığı bize çok fazla avantaj sağladı. Bu kart sayesinde aracımızı daha rahat ve hızlı kontrol edebiliyoruz" diye konuştu.

ROBOT KOLUYLA GÖREV YAPIYOR, ZIPLIYOR, DAMPERİNİ KULLANIYOR

DENEYAP Kart ile kontrol edilen aracın parkurda farklı görevleri yerine getirdiğini belirten Taş, "Aracımız parkur görevlerini yerine getiriyor. Robot kolumuz, zıplan mekanizmamız ve damper mekanizmamız var. Rakiplerimizden önce görevleri başarıyla tamamlayıp puan kazanmak istiyoruz. Hedefimiz birincilik. Çok heyecanlıyız. Burada olmak çok gurur verici. Ülkemiz adına bir şeyler yapmak çok önemli. Şanlıurfa'da insanlar aracımızı merak edip ilgi gösteriyor. Burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

'BOMBA İMHA GİBİ GÖREVLERDE KULLANILABİLİR'

Geliştirdikleri aracın gelecekte farklı alanlarda kullanılabileceğini belirten Taş, "Bu araç büyütülerek bir arazide kullanılabilir. Robot kol sayesinde bomba imha gibi görevlerde çalışabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
TeknolojiŞanlıurfaTeknofestKayseriEğitimGüncelSon Dakika

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