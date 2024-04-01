KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 2.732
Açılan Sandık Oranı : % 80,02
Kullanılan Oy : 646.223
Geçerli Oy : 619.385
Katılım Oranı : % 77,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,44238.117
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,29119.489
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,3588.891
CHPMURAT MOLU% 13,9986.672
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,534.039
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,4921.616
DİĞER% 2,0312.598
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,442.717
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,352.137
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,291.778
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,271.686
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,16981
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,15950
TİPSAMİ KİRİK% 0,14895
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,14835
YTPFERDİ KARABACAK% 0,12742
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,11684
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,1630
DSPDAVUT OCAK% 0,1608
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,1600
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,1598
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,07420
HKPNUH YAVUZ% 0,06396
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,06378
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06355
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,03203
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,03188
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03182
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 45,45
Katılım Oranı : % 90,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA DURSUN% 46,77934
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 43,97878
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,61132
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 1,3527
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,612
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5511
BTPNACİ DEMİR% 0,153
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 77,65
Katılım Oranı : % 85,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,855.614
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,333.591
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,371.514
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,52921
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,36289
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,22149
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,5972
DİĞER% 0,4757
BTPTURGAY KAYA% 0,2936
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,35
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,2414.268
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2811.919
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,945.092
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,093.972
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,122.017
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,941.158
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,97775
BTPÖZAY SUSAM% 0,27104
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,0729
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,0729
DİĞER% 0,015
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 78,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,51.696
AK PARTİVURAL COŞKUN% 42,331.394
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9765
DİĞER% 1,6755
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3444
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4615
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3411
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,248
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,155
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,063.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,952.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,84730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,53209
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3731
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 91,14
Katılım Oranı : % 81,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 47,837.588
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 38,166.053
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 9,521.510
CHPAYŞE KENDİR% 2,69427
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 1,01161
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,464
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1320
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,116
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,0812
DİĞER% 0,0812
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,65
Katılım Oranı : % 75,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,3861.511
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,6939.455
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,3626.706
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,5420.069
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,916.791
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,896.756
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,275.677
DİĞER% 0,971.689
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,941.641
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,57998
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,32554
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,17304
TİPEREN GÜRPINAR% 0,17293
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,17292
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17288
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,16273
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,1181
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,09157
HKPENES EROĞLU% 0,07117
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06107
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 72,03
Katılım Oranı : % 76,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 36,8680.730
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,3342.327
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,4231.579
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,1330.945
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,269.323
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,858.434
DİĞER% 2,746.005
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,425.303
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,38829
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,35757
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,24518
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,17382
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,15324
DSPEFEKAN ULU% 0,11246
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,1230
HKPSAADET GÜRTAN% 0,09204
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,09200
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,09196
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,08186
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,08179
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,06126
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 70,32.010
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,02258
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 8,99257
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,69134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,37125
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,6619
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5215
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
DİĞER% 0,329
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,257
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,257
BTPHACI ELMA% 0,144
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 62,41
Katılım Oranı : % 80,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 37,483.201
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 28,462.431
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,89930
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 10,89930
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,82326
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,47296
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,45295
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,6253
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,6253
BTPEMREHAN METİN% 0,2723
DİĞER% 0,033
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 86,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 372.922
CHPMURAT ÖZCAN% 28,342.238
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 15,131.195
SAADETFATMA YILDIZ% 9,64761
DİĞER% 4,66368
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 3,18251
BTPHASAN UĞUR% 1,1692
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,6854
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2117
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,373.585
MHPBAKİ BAYRAK% 39,193.030
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 12,75986
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,5442
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,3930
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3225
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,2922
BTPMUSTAFA KURT% 0,129
DİĞER% 0,032
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 73,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,3524.640
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,4718.822
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,2112.713
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,858.752
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,823.559
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,391.763
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,271.677
DİĞER% 0,91676
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,45331
BTPKADİR TORCU% 0,39287
TİPSERDAR ALTUNER% 0,35261
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,24181
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,21157
HKPÖNDER KARA% 0,0967
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 84,34
Katılım Oranı : % 85,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,166.158
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,374.362
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,44391
SAADETSELÇUK ONAT% 3,33379
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,5562
BTPADEM KORKMAZ% 0,078
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,056
DİĞER% 0,033
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 84,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,069.470
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,228.645
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,732.091
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,45526
SAADETNUH TOSUN% 2,28491
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,68147
DİĞER% 0,2657
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1736
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1532
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 82,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,614.074
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 42,434.057
CHPDENİZ ONAÇ% 11,461.096
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,2210
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,6259
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,3130
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2120
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1312
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,033

Kaynak: AA

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