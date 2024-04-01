KAYSERİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:36  Güncelleme: 00:39
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.414
Toplam Seçmen : 1.039.684
Açılan Sandık : 2.849
Açılan Sandık Oranı : % 83,45
Kullanılan Oy : 674.670
Geçerli Oy : 646.381
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,5248.879
YENİDEN REFAHABDULLAH ÖZKIRIŞ% 19,42125.524
İYİ PARTİKAZIM YÜCEL% 14,3392.629
CHPMURAT MOLU% 14,0690.877
SAADETMAHMUT ARIKAN% 5,5235.650
ZAFER PARTİSİİSMAİL TANRIÖVEN% 3,5222.777
DİĞER% 1,6810.836
DEM PARTİİHSAN SARIYAR% 0,462.940
DEVA PARTİSİİBRAHİM GÖZ% 0,362.302
MEMLEKETDENİZ COŞKUN% 0,291.865
BTPBATTAL ÇETİNE% 0,291.849
HÜDA PARMEHMET ÇALHAN% 0,161.045
BAĞIMSIZALİ AYTEKİN% 0,161.042
TİPSAMİ KİRİK% 0,15952
DPAYGÖKÇE KARAKAYA% 0,14874
YTPFERDİ KARABACAK% 0,12800
VATAN PARTİSİERDOĞAN DEMİR% 0,11735
TKPMUSTAFA ARSLAN% 0,1664
MİLLETMEHMET SÜMER% 0,1646
EMEPCAN DENİZ KALKAN% 0,1644
DSPDAVUT OCAK% 0,1625
HAK-PARNAZENİN GÜNEŞ% 0,06407
HKPNUH YAVUZ% 0,06401
MİLLİ YOLCANER BOYRAZ% 0,06400
GELECEK PARTİSİMUHAMMED TOSUN% 0,06376
BAĞIMSIZAHMET ÜLGEN% 0,03225
TKHBENGİSU İÇTEN% 0,03211
BAĞIMSIZENVER SUNGUR% 0,03206
AKKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYHAN ARSLAN% 45,81.019
CHPMUSTAFA DURSUN% 44,991.001
İYİ PARTİOSMAN TÜRK% 6,51145
YENİDEN REFAHCİHANGİR ŞAHİN% 1,4432
ZAFER PARTİSİERKAN ÇELİK% 0,5412
SAADETNECMETTİN EMRE ŞAHİN% 0,5412
BTPNACİ DEMİR% 0,184
BÜNYAN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSELAHATTİN METİN% 45,335.810
İYİ PARTİERHAN ÖZHAN% 29,613.796
YENİDEN REFAHŞİNASİ GÜLCÜOĞLU% 12,381.587
CHPİBRAHİM MARZIOĞLU% 7,72990
SAADETMUHAMMED EMİR TAŞÇI% 2,39306
BÜYÜK BİRLİKFATMA ŞENYÜZ GÜNER% 1,21155
ZAFER PARTİSİMAVUŞ YALÇIN% 0,6279
DİĞER% 0,4457
BTPTURGAY KAYA% 0,338
DEVELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ŞENGÜL% 36,2114.488
BÜYÜK BİRLİKİMDAT GÜVEN% 30,2712.109
İYİ PARTİSONGÜL ÖZDEMİR% 12,835.133
YENİDEN REFAHBAYRAM SABAH% 10,194.078
CHPFARUK KÜRKCÜ% 5,112.044
ZAFER PARTİSİDOĞAN BALAK% 2,961.186
SAADETMUSTAFA ÜLKER% 1,93772
BTPÖZAY SUSAM% 0,31125
HÜDA PARFATİH GÜLTEKİN% 0,141
HKPCEREN YAĞMUR TÖRÜN% 0,0934
FELAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 79,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞEREF GÜLESER% 51,941.805
AK PARTİVURAL COŞKUN% 41,871.455
YENİDEN REFAHAYCAN KARADAVUT% 1,9969
DİĞER% 1,5855
İYİ PARTİALİ DİNÇER KUZUGÜDEN% 1,3547
SAADETEMİN GÖNEN% 0,4616
ZAFER PARTİSİİHSAN LALE% 0,3813
BTPAHMET ÇAKIBEY% 0,269
MİLLİ YOLZELİHA İNAL% 0,176
HACILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 39,043.226
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN GEÇGİL% 33,932.804
BAĞIMSIZSERDAR GÜNEK% 8,83730
SAADETOSMAN PALAZ% 6,37526
CHPKADİR ADANIR% 4,22349
ZAFER PARTİSİİBRAHİM BOYA% 2,57212
İYİ PARTİALPER CEYHAN% 1,99164
BTPMEHMET SARIALP% 1,1192
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT BAĞLAMIŞ% 1,0385
VATAN PARTİSİEVREN TALAY% 0,3831
DEVA PARTİSİİSMAİL BAYAM% 0,325
HÜDA PARSİNAN YORULMAZ% 0,2117
MİLLİ YOLESMA BİLGİ% 0,022
İNCESU

Açılan Sandık Oranı : % 92,41
Katılım Oranı : % 82,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İLMEK% 47,257.668
YENİDEN REFAHZEKERİYA KARAYOL% 37,926.155
İYİ PARTİRECEP GÜNGÖR% 10,031.627
CHPAYŞE KENDİR% 2,82458
SAADETKERİM ÇÜRÜTTÜ% 1,09177
ZAFER PARTİSİALİ GÜLTEKİN% 0,4878
HÜDA PARİBRAHİM KAYA% 0,1423
BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,1118
MİLLİ YOLFERUDUN ÖZCAN% 0,116
DİĞER% 0,0610
KOCASİNAN

Açılan Sandık Oranı : % 86,90
Katılım Oranı : % 74,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 35,4464.050
YENİDEN REFAHÖNDER NARİN% 22,6841.000
CHPMUSTAFA YILDIZ% 15,4327.884
İYİ PARTİYURDER ŞAHİN% 11,5120.808
ZAFER PARTİSİAYŞE COŞKUN% 3,947.117
SAADETRECEP GÜNGÖR% 3,897.036
BÜYÜK BİRLİKYAHYA VAROL% 3,255.879
DEM PARTİYAKUP KAYA% 0,941.701
DİĞER% 0,851.536
DEVA PARTİSİKADİR TÜRKMEN% 0,571.033
BTPBAKİ ERDEMCİ% 0,33588
HÜDA PARHÜSEYİN YAZĞAN% 0,18320
TİPEREN GÜRPINAR% 0,17312
GELECEK PARTİSİYUNUS KIRBOĞA% 0,17311
MİLLETMESUT TAŞPINAR% 0,17303
TKPZEHRA BETÜL ATMACA% 0,16282
VATAN PARTİSİASIM BULUR% 0,11192
BAĞIMSIZHAYRETTİN DAĞ% 0,09168
HKPENES EROĞLU% 0,06110
MİLLİ YOLEBUBEKİR BİLGİ% 0,06108
MELİKGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,77
Katılım Oranı : % 76,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 36,9585.869
YENİDEN REFAHAHMET TAYLAN% 19,4345.156
CHPÖZGÜR ALÇI% 14,4233.509
İYİ PARTİSEDAT KILINÇ% 14,2433.088
SAADETBAKİ COŞKUN% 4,279.928
ZAFER PARTİSİAHMET EROL% 3,939.137
BÜYÜK BİRLİKERCAN YOZGAT% 2,475.744
DİĞER% 2,175.048
DEM PARTİHASAN EKİCİ% 0,4930
DEVA PARTİSİMEHMET ANKARALIOĞLU% 0,37863
BTPAYTAÇ TEKİN% 0,24551
HÜDA PARMUSTAFA YALÇINKAYA% 0,18420
TİPMÜBEYRA İLHAN% 0,15353
DSPEFEKAN ULU% 0,13311
TKPMUHAMMED BAYRAM% 0,11251
VATAN PARTİSİİBRAHİM KANİ% 0,1231
BAĞIMSIZYUSUF ALİ YEŞİLYURT% 0,1226
MİLLETSÜLEYMAN ÖZHAN% 0,1222
GELECEK PARTİSİHASAN HÜSEYİN AKKUŞ% 0,09216
HKPSAADET GÜRTAN% 0,09213
MİLLİ YOLYASİN BOZKAYA% 0,06135
ÖZVATAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİT DEMİR% 70,32.010
CHPİRFANİYE ALMAZ% 9,02258
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM ÇAĞRI% 8,99257
BÜYÜK BİRLİKERSİM BİNGÖL% 4,69134
YENİDEN REFAHALİ ÇOMUK% 4,37125
ZAFER PARTİSİMESUT KARAYURT% 0,6619
SAADETVEDAT ALİ TUR% 0,5215
DEVA PARTİSİSEVGİ KIZILAY% 0,4914
DİĞER% 0,329
HÜDA PARSÜLEYMAN ARSLAN% 0,257
MİLLİ YOLHATİCE BAŞMUTAF KARA% 0,257
BTPHACI ELMA% 0,144
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 63,83
Katılım Oranı : % 80,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDENİZ YAĞAN% 37,413.266
MHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 28,672.503
MİLLİ YOLSERVET KANTEKİN% 10,96957
DEVA PARTİSİFAZIL DEMİRCİOĞLU% 10,73937
BÜYÜK BİRLİKHAYRETTİN USLU% 3,77329
YENİDEN REFAHNİZAMETTİN AKÇA% 3,47303
İYİ PARTİMETİN KILIÇASLAN% 3,4297
ZAFER PARTİSİMUSTAFA CAN ÖZDEN% 0,6456
SAADETYASİN ŞAHAN% 0,6254
BTPEMREHAN METİN% 0,2925
DİĞER% 0,043
SARIOĞLAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,31
Katılım Oranı : % 84,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR AYYILDIRIM% 36,582.941
CHPMURAT ÖZCAN% 30,512.453
YENİDEN REFAHMÜKREMİN SAYAN% 14,861.195
SAADETFATMA YILDIZ% 9,64775
BÜYÜK BİRLİKERDİNÇ AYDOĞDU% 3,19256
DİĞER% 3,12251
BTPHASAN UĞUR% 1,1996
ZAFER PARTİSİERDEM GÖKDEMİR% 0,6754
DEVA PARTİSİHİDAYET SOYLU% 0,2419
SARIZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,423.588
MHPBAKİ BAYRAK% 39,023.016
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARIK% 12,73984
BÜYÜK BİRLİKÖCAL ARSLANKAYA% 0,5744
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,4132
DEM PARTİERDEM ÇELEBİ% 0,3426
ZAFER PARTİSİTOLGA DAŞKIN% 0,3225
BTPMUSTAFA KURT% 0,1713
DİĞER% 0,022
TALAS

Açılan Sandık Oranı : % 90,83
Katılım Oranı : % 73,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 33,3825.175
İYİ PARTİGÖKER GÖZÜTOK% 25,5319.259
CHPHACI İBRAHİM YILDIRIM% 17,2112.980
YENİDEN REFAHSELVER BOZTAŞ% 11,938.996
ZAFER PARTİSİABDULLAH DÖKMECİ% 4,813.626
BÜYÜK BİRLİKHAKAN TAŞPINAR% 2,391.803
SAADETHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,281.718
DİĞER% 0,81609
DEVA PARTİSİMUSTAFA KAFA% 0,44336
BTPKADİR TORCU% 0,39296
TİPSERDAR ALTUNER% 0,35263
HÜDA PARMEHMET SIDDIK EĞDEMİR% 0,24180
TKPSEVDA ÇİÇEK% 0,18133
HKPÖNDER KARA% 0,0648
TOMARZA

Açılan Sandık Oranı : % 85,54
Katılım Oranı : % 85,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİOSMAN KOÇ% 54,486.320
AK PARTİDAVUT ŞAHİN% 38,134.423
YENİDEN REFAHRAŞİT KARAGÖZ% 3,44399
SAADETSELÇUK ONAT% 3,29382
ZAFER PARTİSİAYSEL ÇİMEN% 0,5462
BTPADEM KORKMAZ% 0,078
MİLLİ YOLİBRAHİM YALÇIN% 0,056
YAHYALI

Açılan Sandık Oranı : % 97,98
Katılım Oranı : % 84,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİESAT ÖZTÜRK% 44,119.559
YENİDEN REFAHVEYSEL EKİNCİ% 40,078.683
İYİ PARTİMUSTAFA BALCI% 9,712.105
CHPMEHMET ACARBAŞ% 2,46533
SAADETNUH TOSUN% 2,38515
ZAFER PARTİSİTAYFUR ÖZÇINAR% 0,7152
DİĞER% 0,2555
BTPHÜSEYİN SEMİH SİNER% 0,1737
HÜDA PARMUSTAFA DEMİRALP% 0,1532
YEŞİLHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 83,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSALİH KARAGÖZ% 42,494.074
AK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 42,314.057
CHPDENİZ ONAÇ% 11,431.096
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÇETİN% 2,37227
ZAFER PARTİSİBEKİR ELKATMIŞ% 0,6966
SAADETMEHMET SUAT DEMİRBAŞ% 0,3332
DEVA PARTİSİMUSTAFA TEPE% 0,2120
BTPHÜSEYİN GÜLMÜŞ% 0,1312
MİLLİ YOLBAYRAM ÖZKAN% 0,044

Kaynak: AA

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