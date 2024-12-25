Kazakistan\'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

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Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 62 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri düşen uçaktaki yangına müdahale etti.

"KAZANIN SEBEBİ KUŞ SÜRÜSÜ" İDDİASI

Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

25 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düşen yolcu uçağından 25 kişinin sağ kurtulduğu, bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.