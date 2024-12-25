Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

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Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 62 yolcusu ve 5 mürettebatı olduğu öğrenilen uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü iddia edildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı uçaktan 25 kişinin sağ kurtulduğunu, bazı yaralıların durumlarının ağır olduğunu bildirdi.

25.12.2024 10:11
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Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 62 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri düşen uçaktaki yangına müdahale etti.

"KAZANIN SEBEBİ KUŞ SÜRÜSÜ" İDDİASI

Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

25 KİŞİ KURTULDU

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düşen yolcu uçağından 25 kişinin sağ kurtulduğu, bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan\'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Sağlık Bakanlığı, Azerbaycan, Kazakistan, Grozni, Güncel, Güncel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • McA !:
    Zalim Tayyip de bizim hayallerimizi suya düşürdü asgari ücret zammı ile 29 50 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Allah yardımcıları olsun. 42 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    acınız acımızdır can Azerbaycan 35 6 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    bu asgari ğcrete yaptığınız zam varyan 22 senedir bizi destekleyin yerliyiz nilliyiz diyen bir lidere yakışmadı çooook ayıp ettiniz bu millete 20 12 Yanıtla
  • Tugbay Sozun:
    Rabbim korusun 21 1 Yanıtla
  • Turan Erat:
    koskoca uçaklar nasıl kuş sürüsüne çarptı diye düşüyor hala anlamış değilim 2 11 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Uçaklar sürekli düşüyor normal bir şey değil . 4 2 Yanıtla
  • Recep Güçlü:
    Çok geçmiş olsun?? 0 0 Yanıtla
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