Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau kenti yakınlarında düştü. Düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil iniş talep ettiği öğrenilen uçağın içinde 62 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bildirildi. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri düşen uçaktaki yangına müdahale etti.
Grozni'deki sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak, Bakü'den Çeçenistan'a gidiyordu. Kazanın uçağın bir kuş sürüsüne çarpması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düşen yolcu uçağından 25 kişinin sağ kurtulduğu, bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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