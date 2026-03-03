Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Balâ, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Evrenlilerle İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Balâ, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Evrenlilerle İftar Sofrasında Buluştu

03.03.2026 10:31  Güncelleme: 11:31
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi’ndeki iftarda Balâ, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Evrenli vatandaşlarla bir araya geldi. Özarslan, programın ardından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) üyeleriyle iftar sofrasına katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Ankara'nın ilçelerinden Bala, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Evrenli vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki programın ardından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına da katılan Özarslan, "Hepimiz Türk milletinin birliğini, ramazanın kardeşlik ve paylaşma ruhunu yaşayacağız" mesajı verdi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programına, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç, Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Balalılar Dernek Başkanı Recep Tosun, Şereflikoçhisar Dernek Başkanı Cevdet Mutlu, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Tosun, Keçiören Haymanalılar Dernek Başkanı Avni Güleş, Haymana Alaçık Köyü Sosyal Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Sezer, Sarıgöl Derneği Başkanı Turan Bayraktar, Haymana Spor Kulübü Başkanı Evren Öz, Türkiye Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Atak, STK temsilcileri, dernek ve federasyon yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu bölgenin insanları hürriyetimizi kesinleştirdi"

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, programda yaptığı konuşmada, Ankaralıların Milli Mücadele'de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Haymana'nın, Bala'nın, Polatlı'nın, Şereflikoçhisar'ın, Evren'in yiğit insanları; gözü gönlü iman dolu, serhat dolu, Milli Mücadele'mizin yiğit kahramanları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yörenin insanları, Milli Mücadele'de bize hüviyetimizi kazandıran insanların ta kendileridir. Yoksa bizi ortada bırakacak, hüviyeti belirsiz bir manda hükümetinin ve birilerinin emri altına terk edeceklerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte o bölgenin yiğit insanları bu Cumhuriyet'i bize emanet ederek hürriyetimizi kesinleştirdi. İmanımızı yüce Allah'ın divanında muhkem kıldı. Biz sizlere söz verdik. Dedik ki; Keçiören'de olduğumuz müddetçe kimse yatağa aç girmeyecek, kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Yaşlısına bakılacak, engellisine bakılacak. Şükürler olsun ki o hizmetleri elimizden geldiği ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bize düşen de bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi asla ve katiyen bozmamaktır. Buna halel getirtmeyeceğiz."

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu da ramazan ayının, paylaşmanın ayı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve kıymetli hemşehri dayanışmasının güzel bir örneğini sergileyen Bala, Haymana, Evren, Polatlı ve Şereflikoçhisar derneklerine gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

"Ulaşım esnafımıza her zaman yardımcı olmuştur"

Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, "Sayın Başkanımıza, tüm hemşehrilerimize vermiş olduğu desteklerden ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda ulaşım esnafımıza da her zaman yardımcı olmuştur. Bu vesileyle kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Haymanalılar olarak Mesut Başkanımızla gurur duyuyoruz"

Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç ise "Ankara'nın 25 ilçesinden birinde yaşıyoruz ve sizler çok şanslısınız. Mesut Başkanım gibi bir yiğit geldi, buraya belediye başkanı oldu. Haymanalılar olarak gurur duyuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız, 25 ilçe içinde örnek olacak bir belediye başkanıdır. Bütün Haymana Dernekler Federasyonu olarak, Türkiye'de yaşayan bütün Haymanalılar adına Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

"Mesut Başkan ahde vefasını gösterdi"

Şereflikoçhisar Dernek Başkanı Cevdet Mutlu, birlik ve beraberlik içinde iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara'daki hemşehrilerimizin hemşehrilik bilincinin gelişmesi için bu buluşmalar çok kıymetlidir. Aynı yörenin insanlarıyız, birlikte olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Başkanımız ahde vefasını göstererek eski Dernek Başkanımız Okan Çağan Bey'in ismini Ovacık'ta bulunan bir parka verdi. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hep destek, tam destek"

Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Tosun, "Ramazan ayının manevi ortamında bir araya geldik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel Bala'mızdan Ankaralı hemşehrilerimize selam ediyorum. Hep destek, tam destek. İnşallah beraberiz Başkanım" diyerek, desteklerini dile getirdi.

"Haymanalılar olarak yanındayız"

Hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür eden Keçiören Haymanalılar Dernek Başkanı Avni Güleş, "Onunla gurur duyuyoruz. Başkanımızın sonuna kadar Haymanalı hemşehrilerimiz olarak yanındayız. Pazarda bir arkadaşımız önümü çevirdi. Dedi ki, 'Mesut Başkan'ın yanında mısın?' Dedim ki, 'Evet, Mesut Başkan'ın yanındayım.' Dedi ki, 'Mesut, fakir fukaraya bakan bir belediye başkanı.' Gurur duyuyoruz Başkanım sizinle, Allah'ın izniyle Haymanalılar olarak yanındayız" dedi.

Belediye Başkanı Özarslan, YÖRTÜRK üyelerini de yalnız bırakmadı

Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programının ardından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, önceki dönem Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, YÖRTÜRK Vakfı Genel Başkanı Mustafa Tombuloğlu, Türk Devletleri Birleşik Konfederasyonu (TURKON) Genel Başkan Vekili Evrensel Fatih Emre, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Yörük Türkmen Beyi ve iş insanı Selahattin Baysal, YÖRTÜRK Genel Sekreteri Mehmet Gönüler ile çok sayıda dekan, öğretim görevlisi, Yargıtay üyesi ve bürokrat yer aldı.

"Bu aziz vatan payidar kalacak"

Başkan Dr. Mesut Özarslan, YÖRTÜRK üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şu mesajları paylaştı:

"Birbirinden kıymetli Türk büyükleri burada, yüce Türk milletini temsil eden Oğuz Türkmen boyunun yiğit dernekleri burada. Yüce Mevla'm bu güzel vatanı ve milletimizi muhafaza etsin. Bu milletin kültürünü, tarihini ve değerlerini gelecek nesillere taşımak bizlerin en önemli görevidir. Bulunduğumuz Keçiören'de kimse yatağa aç girmeyecek, yaşlısına ve engellisine gereken hizmet verilecek. Hepimiz Türk milletinin birliğini, ramazanın kardeşlik ve paylaşma ruhunu yaşayacağız. Sofralarımızı şenlendirdiniz, iyi ki varsınız. Her şey Türk'e göre, Türk için olacak. Bu aziz vatan payidar kalacak. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kocamaz: "Emeği olan herkese teşekkür ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ise "Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Vakıf Başkanımız Sayın Mustafa Tombuloğlu ve Yönetiminin gayretiyle Türkiye'mizin farklı bölgelerinden gelip Başkent'te yaşayan Yörük-Türkmen dostlarımızla bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah" dedi.

Kaynak: ANKA

