Kendine zarar vermek isteyen şahsı kurtaran imam: "Ben sadece üzerime düşeni yaparak, o kötülüğe engel olmak istedim"

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın cami içinde kendini bıçakla yaralamaya çalışmasına engel olan kahraman imam yaşananları anlattı. Cami imamı Muharrem Kiraz, "Yaralanmadı tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şuan iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor" dedi.

Kurtköy Mahallesi Kurtköy Merkez Camiinde 22 Temmuz günü yatsı namazı sonrasında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışamadığı için cami içinde yanında bulundurduğu bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. O.K.'nın kendisine zarar vermeye çalıştığını gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı hareketsiz hale getirdi. Cami cemaatinin yardımıyla şahsın elinden bıçak alınırken müdahale anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalışması, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtarması ve vatandaşların yardımıyla bıçağın alınması yer alıyor.

"Gözümle onu takip ediyordum, bıçağı açtığı an peşinden koştum"

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın cami içinde kendini bıçakla yaralamaya çalışmasına engel olan kahraman imam Muharrem Kiraz yaşanan o anları anlattı. O.K. isimli şahsın psikolojik sorunlarının olduğunu, cami cemaatinden ve 5 vakit namaz kıldığını belirten Kiraz, "1 yıl 8 aydır burada görev yapıyorum burada. Yatsı namazından önce daha camiye gelme önce o arkadaş bisikletle önümden geçerken, 'Ben yatsı namazına geleceğim ve bir daha gelmeyeceğim' dedi. Ben de hayırdır ne oldu dedim o esnada bisiklete bindi gitti. Ondan sonra yatsı namazına geldim, tesbihat esnasında o da buradaydı ve elinde bir şey olduğunu gördüm, bıçak olduğunu gördüm. Sesimi çıkarmadım onu böyle izledim. O da sağını solunu kontrol ediyordu. Tesbihat bitti, ben de imam odasına geçmeyip cemaatimizin yanında durdum. Konuşuyormuş gibi yapıyordum ama gözümle onu takip ediyordum. Bıçağı açıp elini götürdüğü vakit ben de peşinden koştum. Başta almaya çalıştım, Alamayınca da direkt yere yatırdım. Orada diğer arkadaşlarda yardıma koştu hemen. Birkaç dakikalık uğraş neticesinde bıçağı aldık" dedi.

"Beş vakit namazına geliyordu, hatasını anladı pişman olduğunu söyledi"

Şahsın cami cemaatinden olduğunu belirten Kiraz, "Daha sonrasında imam odasının önünde oturduk muhabbet ettim ve biraz teselli vermeye çalıştım ona. Böyle bir şey yapmaması gerektiğini ve bunun camide hiç olmaması gerektiğini söyledim. Zaten beş vakit namaza geliyor kendisi sadece biraz akli dengesi yerinde değil. Mahallemizin ve bizim de sevdiğimiz kardeşimiz sonuçta. Bir daha böyle yapmamasını, günah olduğunu söyledik. Ondan sonra o da hatasını anladı, özür diledi. Sabah geldi ve yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi. Sebebini bilmiyorum, bazen depresyonlarda geçirdiği oluyor. Burada birkaç sefer de camide kendi ilaçlarını eksik aldığından dolayı sıkıntıları oluyor. Yaralanmadı tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik" diye konuştu.

"Yaptığının farkında, utancını yaşıyor"

Şahsın, yaptığı hatanın farkında olduğunu belirten Kiraz, "Aslında yani burada şahsen benim gördüğümü kim görse aynısın yapar. Ben sadece üzerime düşeni yaparak, o kötülüğe engel olmak istedim. Olayı kargaşaya dönmemesi için biraz olayı önceden sessiz takip ettim. Baktım ki iş ileri boyutlara taşınınca müdahale etmek zorunda kaldım. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şuan iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor" şeklinde konuştu.