Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz

Kılıçdaroğlu\'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz
24.05.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz sürerken Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe verdi. Dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmadığı belirtilirken, milletvekillerinin bile binaya alınmadığı ifade edildi. Çelik, tüm görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek genel merkezin Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. CHP Genel Merkezi önünde yaşanan tahliye gerginliği ve arbede sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu kez Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez başvurdu.

GENEL MERKEZE GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı’nın iptaline ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelen Kılıçdaroğlu’nun avukatları ile bazı milletvekillerinin binaya alınmadığı öğrenildi.

Genel merkez önünde yaşanan gerginlik sırasında taraflar arasında arbede çıkarken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

AVUKAT CELAL ÇELİK’TEN EMNİYETE İKİNCİ DİLEKÇE

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe verdiği belirtildi.

Çelik’in dilekçesinde "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait omasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır.

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik

"MAHKEME KARARINA UYUN"

Basın Danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla açıklamada bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatına yönelik, "Mahkeme kararına uyun. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak. Örgüt kültürüne aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmayın" dedi.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

CHP Genel Merkezi önünde gün boyu süren gerginlik, parti içindeki yönetim krizinin daha da büyüdüğüne işaret etti. Daha önce Kılıçdaroğlu destekçileri ile parti yönetimine yakın gruplar arasında yaşanan arbede ve çevik kuvvet önlemleri dikkat çekmişti. Parti kulislerinde önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.