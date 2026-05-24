Kılıçdaroğlu\'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. CHP Genel Merkezi önünde yaşanan tahliye gerginliği ve arbede sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu kez Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez başvurdu.

GENEL MERKEZE GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı’nın iptaline ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelen Kılıçdaroğlu’nun avukatları ile bazı milletvekillerinin binaya alınmadığı öğrenildi.

Genel merkez önünde yaşanan gerginlik sırasında taraflar arasında arbede çıkarken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

AVUKAT CELAL ÇELİK’TEN EMNİYETE İKİNCİ DİLEKÇE

Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe verdiği belirtildi.

Çelik’in dilekçesinde "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgeleri gereğince, CHP'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait omasına rağmen ısrarlı bir biçimde önceki Parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır.

Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik

"MAHKEME KARARINA UYUN"

Basın Danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla açıklamada bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatına yönelik, "Mahkeme kararına uyun. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak. Örgüt kültürüne aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmayın" dedi.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

CHP Genel Merkezi önünde gün boyu süren gerginlik, parti içindeki yönetim krizinin daha da büyüdüğüne işaret etti. Daha önce Kılıçdaroğlu destekçileri ile parti yönetimine yakın gruplar arasında yaşanan arbede ve çevik kuvvet önlemleri dikkat çekmişti. Parti kulislerinde önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor.