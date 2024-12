Kiracı Yasal Mücadele Başlattı: Su Kesintisi ve Mobbing İddiaları

Güncel

KİRACI, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kiracılarını evden çıkarmak için binanın ana su vanasını kapatan ev sahibi Çetin D. hakkında dava açan kiracılardan Yusuf Yanık (30), oturduğu evde uzun yıllardır yaşadığını belirtti. Yanık, kendisine ve diğer kiracılara yapılan davranışın hukuksuz olduğunu söyledi. 4 yıldır aynı evde kiracı olduğunu ve geçen yıl yüzde 100 artışla evde oturmaya devam ettiğini anlatan Yanık, "Şu an 4 bin lira kira ödüyor olabilirim ama ben eski kiracıyım, yüzde 25 zammı da devletimizin belirlediği şeyleri de yaptım ama kendileri kabul etmediler ve bana mobbing uygulamaya çalıştılar. Biz bir hafta boyunca susuz kaldık. Binaya gelen suyu garajdan kapatmışlar. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri de geldi ve biz bunu dava ettik. Ev sahibi kendisi kapatmış, bir hafta sonra bizim çabalarımıza rağmen polis eşliğinde ESKİ yetkilileriyle birlikte açıldı. Şu an evin önünde garaj kısmı var otoparka müsaade etmiyorlar, kendi aracını çapraz koyuyor, benim kendi aracımı koymamı bırakmıyor. Garajdan faydalanma hakkım yok. Eve giriş çıkış yaptığında bana farklı gözlerle bakıyor. Arkadaşlarımızı davet ettiğimizde hemen farklı bir gözle bakıyor. Yani bana mobbing uyguluyor, psikolojik baskı yapıyor" dedi.

'BİR HAFTA DIŞARDA DUŞ YAPTIM'

Susuz kaldıkları bir hafta boyunca dışarda duş almak zorunda kaldığını belirten Yanık, "Ev sahibi bizi çıkartmak için türlü türlü yollar deniyor ama konuşmayı hiç tercih etmiyor. Bize geldiğinde söylediği tek şey 'Çıkın, istemiyorum. Siz ev sahibi değilsiniz, çıkın' oluyor. Bana gel de ki 'Kiralar arttı, belli bir fiyatta anlaşalım.' Dediğim gibi burayı öğrenciyken tutmuştum zaten şimdi tek kalıyorum. Ben 6 gün dışarıda duş aldım. Yemeğimi dışarıda yedim, dışarıda yemek zorunda kaldım ve lavaboya dışarıda gittim. Psikolojisi farklı bir şey çünkü evi ev yapan sudur. Suyun dışında bir şeyler olduğunda evin bir mantığı olmuyor, duş bile alamıyorsun" diye konuştu.

Ev sahibine karşı hukuk mücadelesinin devam edeceğini kaydeden Yusuf Yanık, halen kira ücretinde anlaşma ve uzlaşma tarafında olduğunu da sözlerine ekledi.

