KIRIKKALE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|406
|Toplam Seçmen
|:
|136.251
|Açılan Sandık
|:
|406
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|103.903
|Geçerli Oy
|:
|99.555
|Katılım Oranı
|:
|% 76,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 49,9
|49.681
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 23,16
|23.062
|MHP
|HARUN ULUSOY
|% 19,15
|19.064
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|% 3,74
|3.720
|İYİ PARTİ
|YAVUZ KUZUCU
|% 1,23
|1.221
|ZAFER PARTİSİ
|EMİN ERKEÇ
|% 0,68
|674
|SAADET
|VEYSEL KUTLUCA
|% 0,62
|615
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET EMİN YILMAZ
|% 0,32
|316
|DEVA PARTİSİ
|ADEM ATMANİ
|% 0,26
|263
|BTP
|AHMET TONBAZ
|% 0,16
|155
|BAĞIMSIZ
|HARUN GÜNAY
|% 0,14
|138
|HÜDA PAR
|YASİN DURSUN
|% 0,12
|115
|MİLLİ YOL
|CANTAŞ KIYMAZ
|% 0,11
|109
|DEM PARTİ
|CAHİDE DORAK
|% 0,08
|84
|DP
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|% 0,07
|73
|MİLLET
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|% 0,06
|63
|DSP
|TUĞÇE SEVİL
|% 0,06
|57
|ANAP
|ŞERAFETTİN GÜREL
|% 0,05
|54
|HKP
|GÜLAY ERDEM
|% 0,04
|41
|TKH
|DİLARA KARA
|% 0,03
|29
|HAK-PAR
|İBRAHİM POLAT
|% 0,02
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 44,63
|1.893
|AK PARTİ
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|% 43,27
|1.835
|CHP
|İBRAHİM ALSANCAK
|% 7,19
|305
|DİĞER
|% 1,58
|67
|YENİDEN REFAH
|MEHMET PEKTAŞ
|% 1,37
|58
|İYİ PARTİ
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|% 0,45
|19
|ZAFER PARTİSİ
|MERT MERİÇ ÖZMEN
|% 0,45
|19
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS EMRE KACAR
|% 0,38
|16
|ANAP
|ALİ İHSAN BAYKAL
|% 0,31
|13
|SAADET
|MİHRİBAN AKTAR
|% 0,19
|8
|DP
|İHSAN TAŞGIN
|% 0,16
|7
|BTP
|EDA TOKGÖZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ŞEN
|% 46,6
|657
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 44,11
|622
|CHP
|MUSTAFA KESKİN
|% 6,17
|87
|MHP
|NAZIM BOZKURT
|% 1,35
|19
|İYİ PARTİ
|HACER AKSOY
|% 1,21
|17
|SAADET
|ALİ SEVİNDİM
|% 0,35
|5
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|% 0,14
|2
|BTP
|SIDIKA AKÇİN
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 49,73
|558
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 42,96
|482
|CHP
|FAİK KESKİNKILIÇ
|% 5,08
|57
|İYİ PARTİ
|HİLAL AVŞAROĞLU
|% 0,71
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,71
|8
|ZAFER PARTİSİ
|METİN YAYLICI
|% 0,45
|5
|ANAP
|MUHİTTİN TEKİN
|% 0,18
|2
|BTP
|ÜMİT ÖZTÜRK
|% 0,09
|1
|SAADET
|HALİL İBRAHİM SARI
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ UYAN
|% 50,4
|944
|YENİDEN REFAH
|TURGUT ÖZDEM
|% 45,97
|861
|MHP
|AYTEKİN ARAÇ
|% 1,87
|35
|SAADET
|ALİ GÜNDOĞAN
|% 0,69
|13
|İYİ PARTİ
|NECMİ DEMİRAY
|% 0,48
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KUNDUZ
|% 0,43
|8
|HÜDA PAR
|ÖMER FARUK KOYUNCU
|% 0,11
|2
|DP
|MUSTAFA ÖZYÖN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 95,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 33,41
|763
|YENİDEN REFAH
|ADİL HASGÜL
|% 28,28
|646
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AVAN
|% 23,47
|536
|MHP
|EMBİYA CAN
|% 12,56
|287
|CHP
|TURGUTHAN YILMAZ
|% 0,66
|15
|İYİ PARTİ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,61
|14
|SAADET
|SAMİYE ÖZCAN
|% 0,44
|10
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED HİLMİ KARACA
|% 0,31
|7
|BTP
|VURAL ŞENTÜRK
|% 0,17
|4
|DP
|HACI AHMET DENEK
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKMEL CÖNGER
|% 44,7
|2.033
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA UCAÇELİK
|% 16,51
|751
|YENİDEN REFAH
|HALİM BULUT
|% 13,48
|613
|CHP
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|% 11,99
|545
|MHP
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|% 8,51
|387
|İYİ PARTİ
|ZAFER ÇAKMAKLI
|% 2
|91
|GELECEK PARTİSİ
|ŞABAB YÜCEL GEDİKALİ
|% 1,91
|87
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN ERKEÇ
|% 0,46
|21
|BTP
|FATİH YAMANEL
|% 0,22
|10
|HÜDA PAR
|SÜHEYYİB ŞAHİN
|% 0,11
|5
|DP
|YASİN BULUT
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEYFETTİN ÇETİNER
|% 51,19
|645
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 46,43
|585
|CHP
|ALİ EKBER ARSLAN
|% 1,19
|15
|İYİ PARTİ
|KEMAL KURT
|% 0,47
|6
|BTP
|HALİL AÇIKGÖZ
|% 0,32
|4
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,16
|2
|DP
|HALİL İBRAHİM ÖZKÖK
|% 0,16
|2
|SAADET
|ARAP ÇALAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 41,58
|6.749
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 36,48
|5.921
|CHP
|UMUT KAZAN
|% 15,88
|2.578
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGİN
|% 2,3
|374
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF CANBULDU
|% 1,72
|280
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ULUSOY
|% 1,02
|165
|SAADET
|MÜİN YILDIZ
|% 0,34
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|GAMZE BEĞDEŞ
|% 0,21
|34
|BTP
|SELAMİ GÖBÜL
|% 0,16
|26
|DEM PARTİ
|HAMİT POLAT
|% 0,14
|23
|DP
|HİCRAN SEFER
|% 0,09
|14
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEVİM
|% 0,08
|13
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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