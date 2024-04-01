KIRIKKALE SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:49
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MERKEZ

Toplam Sandık : 406
Toplam Seçmen : 136.251
Açılan Sandık : 406
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 103.903
Geçerli Oy : 99.555
Katılım Oranı : % 76,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖNAL% 49,949.681
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 23,1623.062
MHPHARUN ULUSOY% 19,1519.064
YENİDEN REFAHMUHAMMET ALİ TEKİNAY% 3,743.720
İYİ PARTİYAVUZ KUZUCU% 1,231.221
ZAFER PARTİSİEMİN ERKEÇ% 0,68674
SAADETVEYSEL KUTLUCA% 0,62615
BÜYÜK BİRLİKMEHMET EMİN YILMAZ% 0,32316
DEVA PARTİSİADEM ATMANİ% 0,26263
BTPAHMET TONBAZ% 0,16155
BAĞIMSIZHARUN GÜNAY% 0,14138
HÜDA PARYASİN DURSUN% 0,12115
MİLLİ YOLCANTAŞ KIYMAZ% 0,11109
DEM PARTİCAHİDE DORAK% 0,0884
DPHACI SALİH BABAYİĞİT% 0,0773
MİLLETMUAMMER AÇIKGÖZ% 0,0663
DSPTUĞÇE SEVİL% 0,0657
ANAPŞERAFETTİN GÜREL% 0,0554
HKPGÜLAY ERDEM% 0,0441
TKHDİLARA KARA% 0,0329
HAK-PARİBRAHİM POLAT% 0,0221
BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 44,631.893
AK PARTİHAYDAR GÜLÇİMEN% 43,271.835
CHPİBRAHİM ALSANCAK% 7,19305
DİĞER% 1,5867
YENİDEN REFAHMEHMET PEKTAŞ% 1,3758
İYİ PARTİYAKUP DÜĞEROĞLU% 0,4519
ZAFER PARTİSİMERT MERİÇ ÖZMEN% 0,4519
BÜYÜK BİRLİKYUNUS EMRE KACAR% 0,3816
ANAPALİ İHSAN BAYKAL% 0,3113
SAADETMİHRİBAN AKTAR% 0,198
DPİHSAN TAŞGIN% 0,167
BTPEDA TOKGÖZ% 0,021
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHİLMİ ŞEN% 46,6657
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 44,11622
CHPMUSTAFA KESKİN% 6,1787
MHPNAZIM BOZKURT% 1,3519
İYİ PARTİHACER AKSOY% 1,2117
SAADETALİ SEVİNDİM% 0,355
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BAŞTUĞ% 0,142
BTPSIDIKA AKÇİN% 0,071
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 49,73558
MHPNAFİ YAKUT% 42,96482
CHPFAİK KESKİNKILIÇ% 5,0857
İYİ PARTİHİLAL AVŞAROĞLU% 0,718
YENİDEN REFAHMUSTAFA YILMAZ% 0,718
ZAFER PARTİSİMETİN YAYLICI% 0,455
ANAPMUHİTTİN TEKİN% 0,182
BTPÜMİT ÖZTÜRK% 0,091
SAADETHALİL İBRAHİM SARI% 0,091
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ UYAN% 50,4944
YENİDEN REFAHTURGUT ÖZDEM% 45,97861
MHPAYTEKİN ARAÇ% 1,8735
SAADETALİ GÜNDOĞAN% 0,6913
İYİ PARTİNECMİ DEMİRAY% 0,489
ZAFER PARTİSİMERT KUNDUZ% 0,438
HÜDA PARÖMER FARUK KOYUNCU% 0,112
DPMUSTAFA ÖZYÖN% 0,051
KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 33,41763
YENİDEN REFAHADİL HASGÜL% 28,28646
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AVAN% 23,47536
MHPEMBİYA CAN% 12,56287
CHPTURGUTHAN YILMAZ% 0,6615
İYİ PARTİOSMAN YILDIRIM% 0,6114
SAADETSAMİYE ÖZCAN% 0,4410
ZAFER PARTİSİMUHAMMED HİLMİ KARACA% 0,317
BTPVURAL ŞENTÜRK% 0,174
DPHACI AHMET DENEK% 0,092
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKMEL CÖNGER% 44,72.033
BÜYÜK BİRLİKYAHYA UCAÇELİK% 16,51751
YENİDEN REFAHHALİM BULUT% 13,48613
CHPMEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU% 11,99545
MHPMUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU% 8,51387
İYİ PARTİZAFER ÇAKMAKLI% 291
GELECEK PARTİSİŞABAB YÜCEL GEDİKALİ% 1,9187
ZAFER PARTİSİHARUN ERKEÇ% 0,4621
BTPFATİH YAMANEL% 0,2210
HÜDA PARSÜHEYYİB ŞAHİN% 0,115
DPYASİN BULUT% 0,115
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEYFETTİN ÇETİNER% 51,19645
MHPİSMAİL BİLDİK% 46,43585
CHPALİ EKBER ARSLAN% 1,1915
İYİ PARTİKEMAL KURT% 0,476
BTPHALİL AÇIKGÖZ% 0,324
ZAFER PARTİSİAHMET ÜÇER% 0,162
DPHALİL İBRAHİM ÖZKÖK% 0,162
SAADETARAP ÇALAN% 0,081
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SUNGUR% 41,586.749
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 36,485.921
CHPUMUT KAZAN% 15,882.578
İYİ PARTİAHMET ERGİN% 2,3374
ZAFER PARTİSİARİF CANBULDU% 1,72280
YENİDEN REFAHMUSTAFA ULUSOY% 1,02165
SAADETMÜİN YILDIZ% 0,3456
BÜYÜK BİRLİKGAMZE BEĞDEŞ% 0,2134
BTPSELAMİ GÖBÜL% 0,1626
DEM PARTİHAMİT POLAT% 0,1423
DPHİCRAN SEFER% 0,0914
HÜDA PARABDURRAHMAN SEVİM% 0,0813

Kaynak: AA

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