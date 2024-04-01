KIRIKKALE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|406
|Toplam Seçmen
|:
|136.251
|Açılan Sandık
|:
|406
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|103.903
|Geçerli Oy
|:
|99.555
|Katılım Oranı
|:
|% 76,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 49,9
|49.681
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 23,16
|23.062
|MHP
|HARUN ULUSOY
|% 19,15
|19.064
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|% 3,74
|3.720
|İYİ PARTİ
|YAVUZ KUZUCU
|% 1,23
|1.221
|ZAFER PARTİSİ
|EMİN ERKEÇ
|% 0,68
|674
|SAADET
|VEYSEL KUTLUCA
|% 0,62
|615
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET EMİN YILMAZ
|% 0,32
|316
|DEVA PARTİSİ
|ADEM ATMANİ
|% 0,26
|263
|BTP
|AHMET TONBAZ
|% 0,16
|155
|BAĞIMSIZ
|HARUN GÜNAY
|% 0,14
|138
|HÜDA PAR
|YASİN DURSUN
|% 0,12
|115
|MİLLİ YOL
|CANTAŞ KIYMAZ
|% 0,11
|109
|DEM PARTİ
|CAHİDE DORAK
|% 0,08
|84
|DP
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|% 0,07
|73
|MİLLET
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|% 0,06
|63
|DSP
|TUĞÇE SEVİL
|% 0,06
|57
|ANAP
|ŞERAFETTİN GÜREL
|% 0,05
|54
|HKP
|GÜLAY ERDEM
|% 0,04
|41
|TKH
|DİLARA KARA
|% 0,03
|29
|HAK-PAR
|İBRAHİM POLAT
|% 0,02
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 45,06
|1.893
|AK PARTİ
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|% 43,68
|1.835
|CHP
|İBRAHİM ALSANCAK
|% 7,69
|323
|YENİDEN REFAH
|MEHMET PEKTAŞ
|% 1,5
|63
|İYİ PARTİ
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|% 0,48
|20
|ZAFER PARTİSİ
|MERT MERİÇ ÖZMEN
|% 0,47
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS EMRE KACAR
|% 0,38
|16
|ANAP
|ALİ İHSAN BAYKAL
|% 0,33
|14
|SAADET
|MİHRİBAN AKTAR
|% 0,19
|8
|DP
|İHSAN TAŞGIN
|% 0,17
|7
|BTP
|EDA TOKGÖZ
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ŞEN
|% 46,6
|657
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 44,11
|622
|CHP
|MUSTAFA KESKİN
|% 6,17
|87
|MHP
|NAZIM BOZKURT
|% 1,35
|19
|İYİ PARTİ
|HACER AKSOY
|% 1,21
|17
|SAADET
|ALİ SEVİNDİM
|% 0,35
|5
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|% 0,14
|2
|BTP
|SIDIKA AKÇİN
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 49,73
|558
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 42,96
|482
|CHP
|FAİK KESKİNKILIÇ
|% 5,08
|57
|İYİ PARTİ
|HİLAL AVŞAROĞLU
|% 0,71
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,71
|8
|ZAFER PARTİSİ
|METİN YAYLICI
|% 0,45
|5
|ANAP
|MUHİTTİN TEKİN
|% 0,18
|2
|BTP
|ÜMİT ÖZTÜRK
|% 0,09
|1
|SAADET
|HALİL İBRAHİM SARI
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ UYAN
|% 50,4
|944
|YENİDEN REFAH
|TURGUT ÖZDEM
|% 45,97
|861
|MHP
|AYTEKİN ARAÇ
|% 1,87
|35
|SAADET
|ALİ GÜNDOĞAN
|% 0,69
|13
|İYİ PARTİ
|NECMİ DEMİRAY
|% 0,48
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KUNDUZ
|% 0,43
|8
|HÜDA PAR
|ÖMER FARUK KOYUNCU
|% 0,11
|2
|DP
|MUSTAFA ÖZYÖN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 95,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 33,41
|763
|YENİDEN REFAH
|ADİL HASGÜL
|% 28,28
|646
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AVAN
|% 23,47
|536
|MHP
|EMBİYA CAN
|% 12,56
|287
|CHP
|TURGUTHAN YILMAZ
|% 0,66
|15
|İYİ PARTİ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,61
|14
|SAADET
|SAMİYE ÖZCAN
|% 0,44
|10
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED HİLMİ KARACA
|% 0,31
|7
|BTP
|VURAL ŞENTÜRK
|% 0,17
|4
|DP
|HACI AHMET DENEK
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKMEL CÖNGER
|% 44,7
|2.033
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA UCAÇELİK
|% 16,51
|751
|YENİDEN REFAH
|HALİM BULUT
|% 13,48
|613
|CHP
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|% 11,99
|545
|MHP
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|% 8,51
|387
|İYİ PARTİ
|ZAFER ÇAKMAKLI
|% 2
|91
|GELECEK PARTİSİ
|ŞABAB YÜCEL GEDİKALİ
|% 1,91
|87
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN ERKEÇ
|% 0,46
|21
|BTP
|FATİH YAMANEL
|% 0,22
|10
|HÜDA PAR
|SÜHEYYİB ŞAHİN
|% 0,11
|5
|DP
|YASİN BULUT
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEYFETTİN ÇETİNER
|% 51,19
|645
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 46,43
|585
|CHP
|ALİ EKBER ARSLAN
|% 1,19
|15
|İYİ PARTİ
|KEMAL KURT
|% 0,47
|6
|BTP
|HALİL AÇIKGÖZ
|% 0,32
|4
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,16
|2
|DP
|HALİL İBRAHİM ÖZKÖK
|% 0,16
|2
|SAADET
|ARAP ÇALAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 41,58
|6.749
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 36,48
|5.921
|CHP
|UMUT KAZAN
|% 15,88
|2.578
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGİN
|% 2,3
|374
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF CANBULDU
|% 1,72
|280
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ULUSOY
|% 1,02
|165
|SAADET
|MÜİN YILDIZ
|% 0,34
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|GAMZE BEĞDEŞ
|% 0,21
|34
|BTP
|SELAMİ GÖBÜL
|% 0,16
|26
|DEM PARTİ
|HAMİT POLAT
|% 0,14
|23
|DP
|HİCRAN SEFER
|% 0,09
|14
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEVİM
|% 0,08
|13
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Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
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TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
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Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
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