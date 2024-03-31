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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 63
Açılan Sandık Oranı : % 31,5
Kullanılan Oy : 16.672
Geçerli Oy : 16.300
Katılım Oranı : % 81,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 41,746.803
MHPDERYA BULUT% 38,676.303
DİĞER% 11,021.797
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 4,52736
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,78453
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,2439
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,1220
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,0915
DSPMETİN KAYALI% 0,0813
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,0813
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,0813
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,0813
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,0711
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,0610
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0610
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,058
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,058
TİPOZAN AŞKIN% 0,058
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,058
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,024
HKPSACİT ERKAN% 0,024
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,024
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,023
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,012
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,011
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,011
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 29,58
Katılım Oranı : % 81,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,072.684
CHPNURAY ÖNER POLAT% 44,882.406
DİĞER% 1,6488
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,1461
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,632
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,5228
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,211
TİPALİ BALABAN% 0,211
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,211
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,1910
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,095
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,074
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,063
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,063
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,063
DSPCİHAN KAYA% 0,021
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 90,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 36,2583
MHPLEVENT ŞENOL% 36,2483
CHPMEHMET BALCI% 27,0762
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,441
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 17
Katılım Oranı : % 79,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 46,885.965
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,462.603
DİĞER% 14,311.821
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 10,011.273
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,66339
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,16275
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,81103
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 0,7292
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,6887
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,3544
SAADETAHMET BİLGİN% 0,338
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,1924
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1114
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,113
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,0911
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,0810
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,034
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,034
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,034
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 83,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,773.561
CHPALPER ÖZER% 45,53.070
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,2987
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,139
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,17
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,075
BTPCİHAN AKBULUT% 0,075
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,032
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,021
DİĞER% 0,021
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 18,92
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 39,8759
AK PARTİARİF KAYIK% 28,95552
DPSELÇUK YILMAZ% 28,68547
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,5811
MHPSENCER KARAMAN% 0,5210
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,265
SAADETONUR KOÇAK% 0,265
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,214
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,214
BTPYUSUF AYDIN% 0,163
DİĞER% 0,163
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,112
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,12

Kaynak: AA

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