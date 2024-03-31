KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|63
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,5
|Kullanılan Oy
|:
|16.672
|Geçerli Oy
|:
|16.300
|Katılım Oranı
|:
|% 81,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 41,74
|6.803
|MHP
|DERYA BULUT
|% 38,67
|6.303
|DİĞER
|% 11,02
|1.797
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 4,52
|736
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 2,78
|453
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,24
|39
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,12
|20
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,09
|15
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,08
|13
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,08
|13
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,08
|13
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,08
|13
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,07
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,06
|10
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,06
|10
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,05
|8
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,05
|8
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,05
|8
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,05
|8
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,02
|4
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,02
|4
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,02
|4
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,02
|3
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,01
|2
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,58
|Katılım Oranı
|:
|% 81,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,07
|2.684
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 44,88
|2.406
|DİĞER
|% 1,64
|88
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,14
|61
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,6
|32
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,52
|28
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,2
|11
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,2
|11
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,2
|11
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,19
|10
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,09
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,06
|3
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,06
|3
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|3
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 90,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 36,25
|83
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 36,24
|83
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 27,07
|62
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,44
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17
|Katılım Oranı
|:
|% 79,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 46,88
|5.965
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 20,46
|2.603
|DİĞER
|% 14,31
|1.821
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 10,01
|1.273
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,66
|339
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,16
|275
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 0,81
|103
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 0,72
|92
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,68
|87
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,35
|44
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,3
|38
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,19
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,11
|14
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,1
|13
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,09
|11
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,08
|10
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,03
|4
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,03
|4
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96
|Katılım Oranı
|:
|% 83,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 52,77
|3.561
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 45,5
|3.070
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,29
|87
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,13
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,1
|7
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,07
|5
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,03
|2
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,02
|1
|DİĞER
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,92
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 39,8
|759
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 28,95
|552
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 28,68
|547
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,58
|11
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,52
|10
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,26
|5
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,26
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,21
|4
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,21
|4
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,16
|3
|DİĞER
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,11
|2
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,1
|2
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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