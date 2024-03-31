KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|100
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Kullanılan Oy
|:
|27.054
|Geçerli Oy
|:
|26.448
|Katılım Oranı
|:
|% 82,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 39,85
|10.538
|MHP
|DERYA BULUT
|% 39,44
|10.431
|DİĞER
|% 12,15
|3.213
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 4,78
|1.264
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 2,73
|722
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,21
|55
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,12
|31
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,11
|28
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,07
|19
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,06
|16
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,06
|16
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,06
|16
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,05
|14
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,05
|14
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,04
|11
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,04
|10
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,04
|9
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,03
|9
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,03
|8
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,02
|6
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,02
|5
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,02
|5
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,01
|3
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0
|1
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,03
|Katılım Oranı
|:
|% 81,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,81
|3.528
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 44,43
|3.085
|DİĞER
|% 1,27
|88
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,22
|85
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,62
|43
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,45
|31
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,27
|19
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,19
|13
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,19
|13
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,16
|11
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,1
|7
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|5
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,07
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,04
|3
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 90,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 36,25
|83
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 36,24
|83
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 27,07
|62
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,44
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,23
|7.639
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 20,88
|3.377
|DİĞER
|% 13,88
|2.246
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 9,7
|1.569
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,55
|412
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,23
|360
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 0,82
|132
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 0,75
|121
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,61
|99
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,31
|51
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,29
|47
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,18
|30
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,12
|19
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,1
|17
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,1
|16
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,09
|14
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,07
|12
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,06
|9
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 53,1
|3.738
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 45,18
|3.180
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,27
|89
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,16
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,1
|7
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,07
|5
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,03
|2
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,01
|1
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,32
|Katılım Oranı
|:
|% 84,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 41,29
|1.012
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 28,15
|690
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 28,03
|687
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,57
|14
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,53
|13
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,29
|7
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,29
|7
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,25
|6
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,2
|5
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,12
|3
|DİĞER
|% 0,12
|3
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,08
|2
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,08
|2
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
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