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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 100
Açılan Sandık Oranı : % 50
Kullanılan Oy : 27.054
Geçerli Oy : 26.448
Katılım Oranı : % 82,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,8510.538
MHPDERYA BULUT% 39,4410.431
DİĞER% 12,153.213
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 4,781.264
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,73722
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,2155
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,1231
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,1128
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,0719
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,0616
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,0616
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,0616
DSPMETİN KAYALI% 0,0514
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,0514
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,0411
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0410
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,049
TİPOZAN AŞKIN% 0,039
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,038
HKPSACİT ERKAN% 0,026
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,025
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,025
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,013
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,013
TKHMETEHAN ARSLAN% 01
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 01
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 38,03
Katılım Oranı : % 81,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,813.528
CHPNURAY ÖNER POLAT% 44,433.085
DİĞER% 1,2788
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,2285
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,6243
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,4531
TİPALİ BALABAN% 0,2719
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,1913
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,1913
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1611
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,17
DSPCİHAN KAYA% 0,075
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,075
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,075
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,043
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,043
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 90,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 36,2583
MHPLEVENT ŞENOL% 36,2483
CHPMEHMET BALCI% 27,0762
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,441
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 21,67
Katılım Oranı : % 79,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,237.639
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,883.377
DİĞER% 13,882.246
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 9,71.569
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,55412
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,23360
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,82132
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 0,75121
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,6199
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,3151
SAADETAHMET BİLGİN% 0,2947
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,1830
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,1219
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,117
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,116
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,0914
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0712
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,069
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,035
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 53,13.738
CHPALPER ÖZER% 45,183.180
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,2789
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,1611
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,17
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,075
BTPCİHAN AKBULUT% 0,075
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,032
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,011
DİĞER% 0,011
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 24,32
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,291.012
DPSELÇUK YILMAZ% 28,15690
AK PARTİARİF KAYIK% 28,03687
MHPSENCER KARAMAN% 0,5714
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,5313
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,297
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,297
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,256
SAADETONUR KOÇAK% 0,25
BTPYUSUF AYDIN% 0,123
DİĞER% 0,123
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,082
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,082

Kaynak: AA

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