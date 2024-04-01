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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:02  Güncelleme: 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 181
Açılan Sandık Oranı : % 90,5
Kullanılan Oy : 47.978
Geçerli Oy : 46.621
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 41,2819.245
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,5718.914
DİĞER% 5,822.715
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,52.565
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 4,11.912
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,56260
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,29133
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,24110
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,23107
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,1676
TİPOZAN AŞKIN% 0,1674
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,1569
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,1257
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,1257
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,1256
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,1153
DSPMETİN KAYALI% 0,0837
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,0630
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,0629
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,0626
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,0522
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0521
HKPSACİT ERKAN% 0,0420
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,0418
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,028
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,017
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,269.357
CHPNURAY ÖNER POLAT% 45,78.508
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,29240
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,61113
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,55102
TİPALİ BALABAN% 0,2955
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,2139
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,238
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1935
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1731
DİĞER% 0,1426
DSPCİHAN KAYA% 0,0816
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,0816
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,0815
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,0713
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,0611
MİLLETİBRAHİM ABDULLAHOĞLU% 0,023
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 87,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 51,52831
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,86530
CHPMEHMET ŞENAY% 14,01226
YENİDEN REFAHMURAT DOĞAN% 0,376
SAADETBUSE KIVILCIM% 0,376
MİLLETMERYEM KOÇOĞLU% 0,254
DSPBİRKAN DURAN% 0,193
ZAFER PARTİSİKUBİLAY YARBAŞ% 0,193
BTPFATİH ELMAS% 0,122
BÜYÜK BİRLİKFATİH KAYA% 0,061
HÜDA PARFAHRETTİN ÖZDEMİR% 0,061
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 86
Katılım Oranı : % 79,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 48,0131.366
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,7613.564
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 18,9612.391
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,431.589
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,31.502
DİĞER% 1,991.303
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1,33868
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 1,23804
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,61397
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,56365
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,37239
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,32209
SAADETAHMET BİLGİN% 0,32206
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,27176
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,15101
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1280
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,1277
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0852
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0749
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ HOŞGÖR% 40,16494
BAĞIMSIZABDURRAHMAN ALTUĞ% 29,6364
CHPCOŞKUN ÜRKMEZ% 25,61315
BTPSONGÜL ORUÇ% 2,632
BÜYÜK BİRLİKNURAN ODABAŞI% 0,739
SAADETSEVDA ÇOKTAN% 0,577
MHPPINAR AKYÜZ ŞAHİN% 0,334
YENİDEN REFAHEMİNE OMAY% 0,162
ZAFER PARTİSİUĞUR ELÇİOĞLU% 0,081
HÜDA PARMEHMET NURİ CENGİZ% 0,081
MİLLETŞEVKET KARA% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,533.739
CHPALPER ÖZER% 44,693.181
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,97140
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,214
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,214
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,118
BTPCİHAN AKBULUT% 0,118
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,086
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,043
DİĞER% 0,043
SAADETEREN KİVLİ% 0,032
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 89,19
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,373.452
AK PARTİARİF KAYIK% 30,92.642
DPSELÇUK YILMAZ% 26,312.250
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6757
MHPSENCER KARAMAN% 0,6152
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,2925
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,2219
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,217
SAADETONUR KOÇAK% 0,1311
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,098
BTPYUSUF AYDIN% 0,087
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,076
DİĞER% 0,065

Kaynak: AA

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