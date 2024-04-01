KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|181
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,5
|Kullanılan Oy
|:
|47.978
|Geçerli Oy
|:
|46.621
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 41,28
|19.245
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 40,57
|18.914
|DİĞER
|% 5,82
|2.715
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,5
|2.565
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 4,1
|1.912
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,56
|260
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,29
|133
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,24
|110
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,23
|107
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,16
|76
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,16
|74
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,15
|69
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,12
|57
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,12
|57
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,12
|56
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,11
|53
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,08
|37
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,06
|30
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,06
|29
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,06
|26
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,05
|22
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,05
|21
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,04
|20
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,04
|18
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0,02
|8
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,26
|9.357
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 45,7
|8.508
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,29
|240
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,61
|113
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,55
|102
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,29
|55
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,21
|39
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,2
|38
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,19
|35
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,17
|31
|DİĞER
|% 0,14
|26
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,08
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,08
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,08
|15
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|13
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|11
|MİLLET
|İBRAHİM ABDULLAHOĞLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 87,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 51,52
|831
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 32,86
|530
|CHP
|MEHMET ŞENAY
|% 14,01
|226
|YENİDEN REFAH
|MURAT DOĞAN
|% 0,37
|6
|SAADET
|BUSE KIVILCIM
|% 0,37
|6
|MİLLET
|MERYEM KOÇOĞLU
|% 0,25
|4
|DSP
|BİRKAN DURAN
|% 0,19
|3
|ZAFER PARTİSİ
|KUBİLAY YARBAŞ
|% 0,19
|3
|BTP
|FATİH ELMAS
|% 0,12
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH KAYA
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|FAHRETTİN ÖZDEMİR
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 39,02
|222
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 34,8
|198
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 25,13
|143
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,35
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,35
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,18
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86
|Katılım Oranı
|:
|% 79,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 48,01
|31.366
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 20,76
|13.564
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 18,96
|12.391
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,43
|1.589
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,3
|1.502
|DİĞER
|% 1,99
|1.303
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 1,33
|868
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 1,23
|804
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,61
|397
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,56
|365
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,37
|239
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,32
|209
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,32
|206
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,27
|176
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,15
|101
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,12
|80
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,12
|77
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,08
|52
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,07
|49
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|% 40,16
|494
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN ALTUĞ
|% 29,6
|364
|CHP
|COŞKUN ÜRKMEZ
|% 25,61
|315
|BTP
|SONGÜL ORUÇ
|% 2,6
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|NURAN ODABAŞI
|% 0,73
|9
|SAADET
|SEVDA ÇOKTAN
|% 0,57
|7
|MHP
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|% 0,33
|4
|YENİDEN REFAH
|EMİNE OMAY
|% 0,16
|2
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ELÇİOĞLU
|% 0,08
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ CENGİZ
|% 0,08
|1
|MİLLET
|ŞEVKET KARA
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 52,53
|3.739
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 44,69
|3.181
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,97
|140
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,2
|14
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,2
|14
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,11
|8
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,11
|8
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,08
|6
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,04
|3
|DİĞER
|% 0,04
|3
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,19
|Katılım Oranı
|:
|% 83,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 40,37
|3.452
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 30,9
|2.642
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 26,31
|2.250
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,67
|57
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,61
|52
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,29
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,22
|19
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,2
|17
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,13
|11
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,09
|8
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|7
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,07
|6
|DİĞER
|% 0,06
|5
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarıyla seçimi tamamladılar.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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