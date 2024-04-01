KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|200
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|52.945
|Geçerli Oy
|:
|51.021
|Katılım Oranı
|:
|% 80,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 41,5
|21.173
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 40,71
|20.770
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 5,94
|3.029
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,77
|2.944
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 1,16
|591
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,68
|347
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,48
|247
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,46
|237
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,45
|229
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,39
|198
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,35
|179
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,31
|157
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,28
|141
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,26
|132
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,23
|116
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,15
|77
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,15
|77
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,14
|73
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,13
|68
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,12
|63
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,11
|56
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,1
|50
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,07
|36
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0,03
|17
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0,03
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,3
|9.357
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 45,74
|8.508
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,29
|240
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,61
|113
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,59
|110
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,29
|55
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,21
|39
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,21
|39
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,19
|35
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,17
|31
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,09
|16
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,08
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,08
|15
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|13
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|11
|MİLLET
|İBRAHİM ABDULLAHOĞLU
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 51,84
|1.228
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 34,28
|812
|CHP
|MEHMET ŞENAY
|% 12,2
|289
|YENİDEN REFAH
|MURAT DOĞAN
|% 0,42
|10
|SAADET
|BUSE KIVILCIM
|% 0,3
|7
|DSP
|BİRKAN DURAN
|% 0,25
|6
|ZAFER PARTİSİ
|KUBİLAY YARBAŞ
|% 0,25
|6
|MİLLET
|MERYEM KOÇOĞLU
|% 0,21
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH KAYA
|% 0,09
|2
|BTP
|FATİH ELMAS
|% 0,08
|2
|HÜDA PAR
|FAHRETTİN ÖZDEMİR
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 39,02
|222
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 34,8
|198
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 25,13
|143
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,35
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,35
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,18
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,21
|35.455
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 22,69
|17.039
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 19,59
|14.715
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,41
|1.812
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,29
|1.717
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 1,42
|1.063
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 1,25
|936
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,64
|484
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,58
|432
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,39
|295
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,36
|272
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,34
|258
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,29
|214
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,17
|124
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,12
|93
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,12
|89
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,08
|62
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,05
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜNDÜZ HOŞGÖR
|% 40,16
|494
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN ALTUĞ
|% 29,6
|364
|CHP
|COŞKUN ÜRKMEZ
|% 25,61
|315
|BTP
|SONGÜL ORUÇ
|% 2,6
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|NURAN ODABAŞI
|% 0,73
|9
|SAADET
|SEVDA ÇOKTAN
|% 0,57
|7
|MHP
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|% 0,33
|4
|YENİDEN REFAH
|EMİNE OMAY
|% 0,16
|2
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ELÇİOĞLU
|% 0,08
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ CENGİZ
|% 0,08
|1
|MİLLET
|ŞEVKET KARA
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 52,42
|3.739
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 44,6
|3.181
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,96
|140
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,34
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,21
|15
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,13
|9
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,13
|9
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,1
|7
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,07
|5
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 40,02
|3.821
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 31,58
|3.015
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 26,04
|2.486
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,67
|64
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,59
|56
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,34
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,22
|21
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,19
|18
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,12
|11
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|8
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,08
|8
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,07
|7
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve iki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Antalya'nın farklı noktalarında iftar yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Mobil Aşevi Tırı ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikramlarla binlerce kişiye yemek dağıtılıyor.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.
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