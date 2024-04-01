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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:22
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 200
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 52.945
Geçerli Oy : 51.021
Katılım Oranı : % 80,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 41,521.173
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,7120.770
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 5,943.029
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,772.944
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 1,16591
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,68347
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,48247
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,46237
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,45229
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,39198
TİPOZAN AŞKIN% 0,35179
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,31157
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,28141
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,26132
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,23116
DSPMETİN KAYALI% 0,1577
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,1577
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,1473
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,1368
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,1263
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,1156
HKPSACİT ERKAN% 0,150
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,0736
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 0,0317
TKHMETEHAN ARSLAN% 0,0314
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,39.357
CHPNURAY ÖNER POLAT% 45,748.508
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,29240
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,61113
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,59110
TİPALİ BALABAN% 0,2955
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,2139
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,2139
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1935
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1731
DSPCİHAN KAYA% 0,0916
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,0816
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,0815
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,0713
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,0611
MİLLETİBRAHİM ABDULLAHOĞLU% 0,023
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 51,841.228
MHPMUHLİS YAVUZ% 34,28812
CHPMEHMET ŞENAY% 12,2289
YENİDEN REFAHMURAT DOĞAN% 0,4210
SAADETBUSE KIVILCIM% 0,37
DSPBİRKAN DURAN% 0,256
ZAFER PARTİSİKUBİLAY YARBAŞ% 0,256
MİLLETMERYEM KOÇOĞLU% 0,215
BÜYÜK BİRLİKFATİH KAYA% 0,092
BTPFATİH ELMAS% 0,082
HÜDA PARFAHRETTİN ÖZDEMİR% 0,082
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,2135.455
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 22,6917.039
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 19,5914.715
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,411.812
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,291.717
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1,421.063
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 1,25936
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,64484
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,58432
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,39295
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,36272
SAADETAHMET BİLGİN% 0,34258
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,29214
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,17124
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1293
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,1289
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0862
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0539
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜNDÜZ HOŞGÖR% 40,16494
BAĞIMSIZABDURRAHMAN ALTUĞ% 29,6364
CHPCOŞKUN ÜRKMEZ% 25,61315
BTPSONGÜL ORUÇ% 2,632
BÜYÜK BİRLİKNURAN ODABAŞI% 0,739
SAADETSEVDA ÇOKTAN% 0,577
MHPPINAR AKYÜZ ŞAHİN% 0,334
YENİDEN REFAHEMİNE OMAY% 0,162
ZAFER PARTİSİUĞUR ELÇİOĞLU% 0,081
HÜDA PARMEHMET NURİ CENGİZ% 0,081
MİLLETŞEVKET KARA% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,423.739
CHPALPER ÖZER% 44,63.181
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,96140
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,3424
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,2115
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,139
BTPCİHAN AKBULUT% 0,139
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,17
SAADETEREN KİVLİ% 0,075
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,043
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,023.821
AK PARTİARİF KAYIK% 31,583.015
DPSELÇUK YILMAZ% 26,042.486
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6764
MHPSENCER KARAMAN% 0,5956
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,3432
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,2221
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,1918
SAADETONUR KOÇAK% 0,1211
BTPYUSUF AYDIN% 0,088
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,088
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,077

Kaynak: AA

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