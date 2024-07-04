KISKAÇ-20 Operasyonunda 108 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-20' operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."