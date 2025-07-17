KISRAK 4x4 Taktik Araç IDEF 2025'te

6 Nisan 1920

1- IDEF 2025'E DOĞRU - Güvenlik güçlerine yeni yardımcı KISRAK geliyor

Sahada çok yönlü kullanım için tasarlanan KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, IDEF 2025'te ilk kez sergilenecek

6,5 ton yüksek faydalı yük kapasitesine, görev türüne göre esnek konfigürasyonlara sahip KISRAK, ayrıca düşük bakım gereksinimi ve yüksek verimlilik özellikleriyle saha kullanımında maliyet etkinliği sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

2- AB kurumları İsrail'e karşı eylemsizliği nedeniyle Avrupa Adalet Divanına şikayet edildi

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Benjamin Fiorini:

"(AB) Başından beri oynaması gereken rolü üstlenmeli ve savunduğunu iddia ettiği değerlere uygun hareket etmelidir"

(Şeyma Yiğit/Ankara)

3- Elektrik akımına kapılan işçi, doku nakliyle dört uzvunu kaybetmekten kurtuldu

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan, ellerini ve ayaklarını kaybetme riski taşıyan 4 çocuk babası Ahmet Oğul, Ankara'da yapılan doku nakilleriyle sağlığına kavuştu

Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü: "Dört ekstremitesinin birden aynı anda kurtarılması, yanıktan sonra gelişen bu olayın tedaviyle ve başarıyla çözülmesi son derece büyük bir iş. Literatüre girecek ender hastalardan birisi"

Ahmet Oğul: "Hocalarımız çok çabaladı. Süreç iyi geçti. Dokular tuttu. Şu anda yürüyebiliyorum. Ellerimde ve parmaklarımda hisler başladı"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ata mirası dondurma 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı:

2025 yılının ilk 6 ayında dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler kategorisinde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 37 milyon 826 bin 487 dolara ulaştı"

"Bu yıl en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ABD gelirken, Irak, KKTC, Fas, BAE, Kazakistan, Kosova bu ülkeyi takip etti"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Kapıdağ Yarımadası'nda orman yangınlarına karşı gönüllüler de teyakkuzda

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Turanköy Mahallesi sakinleri, olası orman yangınlarına karşı gönüllü oluşturdukları ekiple teyakkuzda bekliyor

Sulama ve ilaçlama amaçlı kullandıkları tankerleri "yangın müdahale aracı" olarak hazır tutan gönüllüler, Kapıdağ Yarımadası'nda duman görünce birbirleriyle haberleşerek traktörlerle gittikleri bölgede ekiplere destek veriyor

(Fatih Çapkın/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DMD hastası Yağız'ın en büyük hayali iyileşip futbolcu olmak

Nadir görülen "kas erimesi" hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Yağız Eren Akdaşli'nin yurt dışında gen tedavisi görmesi ve hayallerine kavuşabilmesi için İstanbul Valiliğinden onaylı kampanya başlatıldı

Anne Şeyma Sönmez: "İleride futbolcu olup kendi gibi imkanı olmayan, parasızlık yüzünden tedavi olmayan çocuklara destek olmak istiyor. Evladımızın sesini duyurmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında bir çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyun, alevlerin arasından arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı

(Sergen Sezgin-Fatih Çapkın/Çanakkale) (Fotoğraflar-Görüntülü)

8- Asırlara mühür vuran mimar: Koca Sinan

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, başta İstanbul olmak üzere birçok şehre nakış gibi işlediği ve yüzyıllardır ayakta duran eserleriyle hayranlık uyandırmaya devam ediyor

Sinan, baş mimar olarak görev yaptığı yaklaşık 50 yılda Osmanlı'nın birçok şehrinde 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 350'den fazla yapı inşa etti

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Grafikli)

9- İleri derecede aort hastalığı olan hasta "6 santimetrelik" kesiyle tedavi edildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göğüs kafesi açılmadan 6 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla hem aort kapağı hem de genişlemiş aort damarı başarıyla değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmed Yanartaş: "Hastamız gayet iyi. Ameliyat sonrası ekosunu da yaptık, filmlerini çektik, hiçbir problemi yok. Normal yürüyüşlerini yapıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Süphan Dağı'na çiçekler arasında başlayan tırmanış karlı zirvede tamamlanıyor

Yılın büyük bölümünde zirvesinde kar eksik olmayan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı, havaların ısınmasıyla yurdun farklı bölgelerinden yaz sezonunda tırmanış yapmak isteyen dağcı grupları ağırlıyor

Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Şahabettin Erkuş: "Zirveden Van Gölü inanılmaz derecede güzel görünüyor. Zorlu bir tırmanış ama değiyor. Dağcıları buraya bekliyoruz"

(Abdullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Joao Pereira'dan Türkiye'deki futbol ortamına övgü:

"Türkiye'de antrenman yapmak, çalışmak için gerçekten çok iyi şartlar var. Antrenman sahaları, stadyumlar hepsi çok iyi durumda. Taraftarlar takımlarını gerçekten çok iyi destekliyor, sürekli stadyumlar dolu oluyor"

"Türkiye'de kulüpler çok iyi takımlar oluşturuyorlar. Çok kaliteli oyuncular var. Türkiye liginin daha yüksek yerde olması gerekiyor. En azından Avrupa'da ilk 5 ligin arasında olması gerektiğini düşünüyorum"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Konyasporlu Adil Demirbağ, milli formayı giymekte kararlı:

"Geçen sezon milli takımı kendimce hak ettiğimi düşünüyorum, bekledim de. En azından yaz kampına çağrılmayı bekledim. Olmadı, demek ki bir şeyler eksik ama bu beni hiçbir zaman düşürmeyecek, aksine daha da çok çalışacağım. Şanlı formayı giyeceğim, inat ettim"

"Hocamızın bize verdiği taktiklerle, çalışma özverisiyle bu sene herkes Avrupa yolunda inşallah bizi görecek"

(Muhammet Mutaf/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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