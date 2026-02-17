Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nden "İzmir'de Afet" Paneli

(İZMİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kent Söyleşileri" kapsamında " İzmir'de Afet" başlıklı panel gerçekleştirildi. Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte yerel yöneticiler ve uzman isimler afetlere karşı yerel yönetimlerin rolünü değerlendirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Kent Söyleşileri Programı, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı programda, hem farklı il ve ilçe belediyelerinin hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine ait stantlar da kuruldu. Başkan Tugay, stantları tek tek ziyaret ederek arama kurtarma ekipmanları ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Program, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, AKUT kurucusu Nasuh Mahruki ve gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunumlarıyla devam etti.

Türkiye'de örnek model

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, "İlk defa İzmir'de arazi tipi yangın söndürme araçlarını yakında teslim alıyoruz. Kendimiz kırsal alanda, yamaçlarda, ormanlık alanlardaki yangınlara müdahale edebilir hale geleceğiz. Genelde aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havada elektrik hatlarından çıkan ve yayılan yangınların söndürülmesi ancak havadan müdahale ile mümkün. Yangının yayılmaması için de ormanlık alanlarda yangına dirençli ağaç plantasyonuna ihtiyaç var. Bunlar maalesef yetkimiz dışında. Eğer izin verilme ihtimali varsa İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak birden fazla yangın uçağı kiralamaya, yangınlarda bunları kullandırmaya hazırız. Nasıl Orman Bakanlığı kiralıyorsa biz de kiralayabiliriz. İzmir için bunu yaparız. Başka şeylerden feragat eder kaynak ayırırız ama bunun için izin verilmesi lazım" diye konuştu. Köylere yangın tankeri dağıttıklarını söyleyen Tugay, "Vatandaşlarımız yakınlarında çıkan yangına erken müdahale ediyorlar ve pek çok yangını söndürüyorlar" dedi.

"Depremler oluyor"

Başkan Tugay, 30 Ekim'de İzmir'de yıkımlara neden olan depremi ve 6 Şubat depremini hatırlatarak "Acı deneyimleri olan bir ülkeyiz. Hem İzmir hem de Türkiye'nin büyük kısmı hareketli yer tabakasını üzerinde. Bunu 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyen herkes bilmeli. Deprem gerçeği ile birlikte yaşayan bir ülke olarak her şeyi buna göre düzenlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Deprem master planı ve mikro bölgeleme çalışmaları

Başkan Tugay, en öncelikli görevin riskli alanları, binaları saptamak olduğunu belirterek "Biz şehrimizi afetler açısından dirençli, risklerin azaltıldığı, mümkünse tamamen ortadan kaldırıldığı bir kent haline getirmek için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

Deprem master planı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'in bir proje kapsamında hazırlanmış sınırlı bir deprem master planı vardı ama şu anda iki üniversitemizle, dış paydaşlarla yoğun şekilde yeni bir plan yapıyoruz. Depremle ilgili riskleri ortaya koyacağımız ve deprem anında, sonrasında yapılacak her şeyi anlatacağımız bir plan çalışması bu. Öte yandan İzmir'de hem yapı stoku çalışmalarına, hem zemini incelediğimiz mikrobölgeleme çalışmasına devam ediyoruz."

"İzmir'in tamamında mikrobölgeleme çalışmasını yapmayı planlıyoruz"

Bornova'da mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Tugay, "Şu anda Karşıyaka'da da mikrobölgeleme çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Arkasından Bayraklı ve Konak'ta yapılacak ve diğer ilçelerde tamamlanacak. İzmir'in tamamında bu çalışmayı yapmayı planlıyoruz. Risk saptamaya yönelik bina tarama çalışması da aynı şekilde kent geneline yayılacak. Bornova ve Bayraklı'da tamamlandı. Karşıyaka'daki tarama devam ediyor" diye konuştu.

"Toplumun bu talebi yüksek sesle dile getirmesine ihtiyacımız var"

Riskli binaların dönüştürülmesi gerektiğinden söz eden Tugay, "Bunu hangi kaynakla yapacağız? Tüm vatandaşlardan vergi toplayan devlet buna kaynak ayırabilir mi? Dünya Bankası gibi kaynak ayırmaya hazır bazı kurumların kredilerini kullanırken, ayrımcılık yapmama şansı var mıdır? Kentsel dönüşüm konusunda inanın çok çalışıyoruz. Bir noktaya geldiğimizde kaynak ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Kaynağı kendi imkanlarımızla sağlamaya çalışıyoruz, çalışırız ama sınırlı olacağı kesin. Toplumun bu talebi yüksek sesle dile getirmesine ihtiyacımız var. Bu haksızlığa kesinlikle 'evet' dememesine ihtiyacımız var. Deprem master planını sene sonuna kadar tamamlayacağımızı tekrar söylüyorum" dedi.

"Türkiye'nin problemi"

Şehirlerin altyapısının ani ve yoğun yağışlara hazırlıklı olmadığını da dile getiren Başkan Tugay, "Bu Türkiye'nin problemi. Türkiye'nin tamamında bu ölçüde yağışlara hazırlıklı altyapı oluşmamış. Pek çok noktada dere taşkınlarından kaynaklı su baskınları var. Dereler kapatılmış, görmezden gelinmiş ya da dar geçişli, kapalı dereler haline getirilmiş. Bazılarının yolları değiştirilmiş. Aşırı yağışta bu taşkınlar bu nedenle oluyor. 'İklim krizi var' diyorsanız aşırı yağışların her zaman olacağını unutmayalım. Dere yatağını da şehrin altyapısını da ona göre yapacağız. Bazı yerleri yıkmamız, bazı binaları ortadan kaldırmamız, her şeyi olması gereken şekle getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak önümüzdeki yıllarda yeni problemler yaşayacağımız çok açık" diye belirtti.

"Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin önemi çok büyük"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da afetlerin günümüz dünyasının en büyük tehdidi olduğunu belirterek "Afetler hayatın gerçeği. İklim değişikliğinin negatif etkilerini en çok hissettiğimiz yer Batı Anadolu kıyıları. Kuraklıkla, orman yangınlarıyla, zamansız ve yoğun yağışlarla oluşan su ve sel baskınlarıyla, depremlerle iç içe yaşıyoruz. Yerel yönetimlerin bu konuda kesinlikle aktif çalışması ve rol alması gerek. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin önemi çok büyük. Siyasi ayrım gözetilmeden afete hazırlık durumlarında iş birliği ve koordinasyonun tesis edilmesi elzem. Depremde, selde, orman yangınlarında, kuraklıkta, gıda krizinde, su krizinde hiçbirimiz sorumluluktan kaçamayız. Bugünden hazırlanmak zorundayız. Depremlerden etkilenen en kırılgan grup; engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Oradaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. Buna toplamda 'dirençli kent' diyoruz. Dirençli kent derken de dirençli altyapı, dirençli kurum kapasitesi, afetlere dirençli belediyeyi söylüyoruz. Birlik olarak koordinasyonu sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Gözetilmeden afet hazırlık durumlarında, afet zamanındaki iş birliği ve koordinasyonda merkezi ve yerel yönetim iş birliğinin kesinlikle tesis edilmesi elzemdir" diyerek sözlerine devam eden Aras, "Özellikle belediyelerimiz coğrafyanın her köşesinde, mahallelerden köylere kadar, kent merkezlerine kadar her bölgede tüm ekipmanı, aracı gereci, personel gücüyle, insan kaynağıyla ve koordinasyonuyla, organizasyonuyla zaten bu işe hazır beklemektedir. Allah korusun gerçekten yaşanan tüm afetlerde, bugün Bayraklı'da, şu anda içinde bulunduğumuz ilçemizde de çok önemli bir deprem yaşadık biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda; ilk koşan yine belediyeler oldu. Söz konusu afet olunca hiçbir siyasi parti gözetilemez" açıklamasında bulundu."

Açılış konuşmalarının ardından Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki afetlere dirençli kentlere ilişkin sunum yaptı.